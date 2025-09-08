Админ российской криптобиржи умер в индийской тюрьме
Алексей Бещеков, считающийся администратором российской критобиржи, умер в индийской тюрьме. Его арестовали в середине марта 2025 г. Причины смерти не раскрываются, а сам факт смерти несколько дней держался в тайне даже от родственников.
Смерть в тюрьме
В индийской тюрьме погиб предполагаемый администратор российской криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещеков. Первым об этом сообщил основатель InDeFi SmartBank Сергей Менделеев в своем Telegram-канале «Менделеевщина!», пишут «Аргументы и Факты».
«Мне кажется, я знал его всю жизнь. Ужасно, что все закончилось именно так», – отмечено в публикации, посвященной смерти Бещекова.
На момент смерти Бещекову было 46 лет. Он – гражданин Литвы, но проживал в России и является выпускником факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. По информации «Аргументов и Фактов», в его обязанности на Garantex входило поддержание в рабочем состоянии технической инфраструктуры сервиса. Помимо этого, в ведении Бещекова была проверка всех транзакций на бирже.
Стоит отметить, что одним из вероятных основателей Garantex является полный тезка основателя InDeFi SmartBank Сергея Менделеева. Как пишет РБК, возможно стоящий у истоков Garantex Сергей Менделеев – это бывший муниципальный депутат московского района Ясенево.
Американский след
Алексей Бещеков был задержан в Индии 11 марта 2025 г. силами местных стражей правопорядка и помещен под арест. Как пишет РБК, Бещекова лишили свободы по запросу США.
Вероятно, это может быть связано с тем, что за месяц до ареста Окружной суд американского штата Вирджиния предъявил обвинение ему и гражданину России Александру Мира Серда в сговоре с целью отмывания денег. Бещекова дополнительно обвинили в сговоре с целью нарушения санкций и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.
За несколько дней до ареста Бещекова стало известно о конфискации серверов Garantex и заморозке ее активов на $25 млн. Как сообщал CNews, это была совместная операция США, Германии и Финляндии.
Тайна смерти
Алексей Бещеков умер в индийской тюрьме 31 августа 2025 г. на момент выхода материала причина его смерти не раскрывалась.
Важно отметить также, что сам факт смерти тоже поначалу не был предан огласке. Родственники Алексея узнали о том, что его больше нет в живых, лишь через несколько дней после его гибели.
Что не так с Garantex
Garantex существует с марта 2019 г. «Через неделю мы достигли общего числа депозитов в системе более $200 тыс. и оборота в десяток биткоинов в день от более чем сотни зарегистрированных пользователей», – приводит РБК слова Сергея Менделеева.
В документах американского суда отмечено, что в период с 2019 по 2025 гг. во главе Garantex стояли именно Мира Серда и Бещеков. Там также сказано, что что Бещеков был техническим администратором, а Мира Серда – коммерческим директором.
По версии следствия, черед биржу проходили сотри миллионов долларов преступных денег, в том числе доходов от хакерских атак незаконного оборота запрещенных во многих странах веществ. Следователи уверены, что с апреля 2019 г., то есть почти с момента открытия биржи, через нее были проведены транзакции как минимум на $96 млрд.
В документах сделан акцент на том. что и Бещеков, и Мира Серда были осведомлены о том, что через из сервис проходят деньги преступников.
В середине августа 2025 г. CNews писал, что американский госдеп пообещал выплатить $6 млн тому, кто поможет поймать трех руководителей российской криптобиржи Garantex. Награда выплачивается за предоставление информации о каждом из топ-менеджеров по отдельности, притом за одного платят пять миллионов, а за двух других – $1 млн в сумме.
При этом власти США не стали уточнять, информацию о ком именно они оценивают в $1 млн. В документе упоминается лишь одно имя – Александр Мира Серда, за которого дают $5 млн, а двое других топ-менеджеров Garantex проходят в нем просто как «другие ключевые руководители Garantex» (other key leaders of Garantex).