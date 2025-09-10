Разделы

Investing.com


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 В крупном поставщике ПО для проектирования чипов грядут массовые увольнения. Виноваты кризис в Intel и антикитайские санкции США 1
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 1
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10% 1
17.06.2002 Представлен новый портал для трейдеров и инвесторов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Investing.com и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
PayPal 660 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4337 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 1
Yahoo! 3701 1
Investing Systems 1 1
CrowdStrike Holdings 49 1
Microsoft Corporation 25040 1
Visa International 1963 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
PornHub 26 1
Y Combinator - венчурный фонд 52 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 907 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 14 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 352 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 1
McDonald’s - Макдоналдс 201 1
SpiceJet 2 1
Ryanair 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1032 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
Районные суды РФ 70 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3295 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1645 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11068 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 1
Бронирование - Booking 753 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14798 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5198 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 138 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1925 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11906 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16528 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 677 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 2
XRP - Криптовалюта 15 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 1
Dash - Криптовалюта 55 1
Zcash - криптовалюта 10 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 28 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Bitcoin SV - криптовалюта 1 1
Verge (XVG) - DogeCoinDark - криптовалюта 1 1
Pornolab - Порнолаб - BitTorrent-трекер 12 1
Stafory - робот Вера 347 1
Investing Systems - Stock-Market-Investing 1 1
Microsoft Azure 1438 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Microsoft Windows 16125 1
StatCounter 428 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Giancarlo Christopher - Джанкарло Кристофер 2 1
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 1
Isaacs Oliver - Айзекс Оливер 2 1
McKinley William - МакКинли Вильям 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
Индия - Bharat 5607 1
Швейцария - Цюрих 269 1
Испания - Королевство 3746 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
Япония 13433 1
Европа 24505 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3573 1
Кения - Республика 157 1
Турция - Турецкая республика 2455 1
Нидерланды 3586 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6419 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8400 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 24 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 434 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 787 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2544 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5359 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 221 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5286 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 614 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 328 1
The Verge - Издание 584 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
NYT - The New York Times 1080 1
The Independent 32 1
The Register - The Register Hardware 1655 1
Reddit 341 1
РИА Новости 962 1
CoinDesk 4 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382948, в очереди разбора - 733749.
Создано именных указателей - 182672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

