Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10%

Биткоин продемонстрировал очередное стремительное падение своего курса, всего за несколько минут спикировав вниз почти на 10%. Его стоимость в настоящее время находится на уровне мая 2019 г., когда биткоин демонстрировал активный рост. Прогнозов относительно его будущего пока нет, однако его падение хоть и замедлилось, но все же продолжается. Изменения курса могут быть связаны с сенсационным признанием бывшего главы американской Комиссии по срочной биржевой торговле в намеренном «уничтожении» биткоина на пике его популярности в конце 2017 г.



Очередное падение

Курс биткоина (Bitcoin) всего за несколько минут упал до уровня полугодовой давности. Резкое снижение стоимости приостановилось, но вероятность возобновления удешевления главной криптовалюты мира сохраняется.

По данным ресурса CoinDesk, за 60 минут биткоин подешевел с $8040 до $7530, то есть приблизительно на 9%, достигнув уровня мая 2019 г. За последние три месяца это самое стремительное падение курса популярной криптовалюты, причины, вызывавшие его, на момент публикации материала оставались неизвестными.

По состоянию на 9 утра 24 октября 2019 г. по Москве курс биткоина составлял в районе $7420, что говорит о продолжающемся падении, хотя уже и не таком быстром. Сложившаяся ситуация отразилась и на капитализации криптовалюты, просевшей до $137,1 млрд.

Минус 9% стоимости менее чем за сутки

На пике популярности и стоимости биткоина его капитализация, по статистике Investing.com, достигала $241,2 млрд. В настоящее время биткоин удерживает 64,86-процентную долю общей капитализации всех существующих криптовалют.

Крипта дешевеет

На мировом рынке криптовалюты стоимость подавляющего большинства существующих виртуальных валют напрямую или косвенно зависит от курса биткоина. Как только тот устремился вниз, его примеру последовал второй по стоимости альткоин – эфир (Ethereum). Примерно за то же время он потерял в стоимости, по данным Investing.com, около 8,3%, валюта Ripple – на 8,4%, а монета XRP подешевела на 7%. Если рассматривать список из 20 самых распространенных криптовалют, то падение биткоина было не самым резким – в этом плане его «опередил» Bitcoin SV, курс которого за сутки просел на 13%.

Опыт есть

Для биткоина, существующего с 2008 г., это далеко не первое падение, и пока даже не самое опасное. Криптовалюта на протяжении всего 2018 г. теряла в стоимости после взлета курса до отметки свыше $20 тыс. за одну виртуальную валюту. К концу 2018 г. курс битка опустился ниже $4500, а в феврале 2019 г. он поставил исторический антирекорд – к тому моменту его стоимость безостановочно падала более 400 дней подряд.

Динамика курса Биткоина за последний месяц

Весной 2019 г. криптоинвесторы вздохнули с облегчением – 4 апреля 2019 г. биткоин всего за день подорожал на 25%, преодолев отметку в $5000, а к 13 мая 2019 г. его стоимость составила приблизительно $7370. 27 мая 2019 г. курс биткоина достиг $8,94 тыс., то есть максимального своего значения за последние 12 месяцев. В общей сложности криптовалюта подорожала примерно на 140% с начала 2019 г.

Летом 2019 г. рост курса продолжился – 25 июня 2019 г. CNews сообщал, что биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% всего за неделю.

С августа по октябрь 2019 г. биткоин постепенно терял в стоимости

Эти взлеты и падения напрямую связаны с рядом факторов – к примеру, в 2018 г. стали происходить взломы крупных криптобирж и кражи большого числа биткоинов, что не вселяло в людей веру в эту криптовалюту. Чем ниже становилась ее стоимость, тем больше участников рынка покидали его, тем самым лишь увеличивая темпы падения биткоина.

В середине 2019 г. известный крипто-аналитик Оливер Айзекс (Oliver Isaacs) в интервью изданию The Independent заявил, что, по его прогнозам, к концу 2019 г. или в начале 2020 г. стоимость BTC может достичь $25 тыс. Другой не менее крупный криптоэксперт Джулиан Хосп (Julian Hosp) высказал предположение, что рост курса биткоина будет более стремительным. По его оценке, к 2020 г. он составит $100 тыс. Судя по резкому падению стоимости в конце октября 2019 г., их прогнозы могут не сбыться.

Весной и в первой половине лета 2019 г. Биткоин демонстрировал уверенный рост курса

Но все же не стоит забывать о самом оптимистичном взгляде на будущее главной криптовалюты мира. Основатель известного антивирусного бренда McAfee Джон Макафи (John McAfee) предсказал, что к концу 2020 г. курс биткоина поднимется до $1 млн. В случае, если его прогноз не оправдается, он пообещал съесть собственный пенис.

Американский след

Ответственность за отрицательную динамику курса биткоина на протяжении всего 2018 г. частично лежит на американском правительстве. В конце октября 2019 г. бывший глава Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Кристофер Джанкарло (Christopher Giancarlo), возглавлявший ведомство до апреля 2019 г., в интервью CoinDesk рассказал, как США «лопнули пузырь» криптовалюты на пике популярности биткоина, то есть в конце 2017 г.

Ответственность за колебания курса Биткоина лежит на США

По его словам, с этой целью Минфин США, CTFC, а также Комиссия США по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) намеренно одобрили запуск фьючерсов на биткоин. «Мы отлично понимали, как растет криптопузырь, и приняли решение устранить его, посчитав лучшим способом достижения этой цели предоставление рынку инструментов для взаимодействия с ним. Я считаю это демонстрацией силы рынка в наведении порядка с ценами», – отметил Джанкарло.

Бывший глава СTFC также подчеркнул, что своими действиями американское правительство могло предотвратить новый финансовый кризис. Он уверен, что финансовый пузырь биткоина имеет непосредственное отношение к мировому кризису 2008 г., когда «регуляторы, имея в распоряжении все возможности и инструменты, не лопнули ипотечный пузырь».

На момент публикации материала не было известно, связан ли очередной обвал биткоина с признаниями Кристофера Джанкарло.