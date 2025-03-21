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Zcash криптовалюта


21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
11.03.2019 «Невзламываемые» блокчейны подверглись массовым взломам 1
13.03.2018 MyKassa начала прием криптовалют 1
13.02.2018 «Касперский»: ПК можно взломать через Telegram 1
10.01.2018 Digital Security представила прогноз тенденций и угроз ИБ-2018 1
02.11.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила троянца, ворующего криптовалюту 1
18.09.2017 На Russian Blockchain Week 2017 выступит более 30 топовых спикеров отрасли 1
22.01.2016 Создана новая криптовалюта с принципиальными отличиями от Bitcoin 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Zcash и организации, системы, технологии, персоны:

Coinbase 58 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4955 2
GitHub 840 2
Microsoft Corporation 24723 2
Telegram Group 2073 1
PayPal 656 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4010 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
ESET - ESET Software 1135 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
VeChain 4 1
Chaninalysis 1 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
PornHub 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1784 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7436 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Velton Zegelman 1 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4834 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6004 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 1
Районные суды РФ 65 1
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RLO - Unicode right-to-left override 3 1
DAO - Decentralized Autonomous Organizaion - «децентрализованная автономная организация» 2 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 919 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51527 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 19 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5832 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24709 1
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Dash - Криптовалюта 54 4
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LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 3
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MONA - MonaCoin - криптовалюта 3 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 1
Bitcoin Gold - криптовалюта 3 1
MyKassa - сервис приема платежей для интернет-магазинов 20 1
ReddCoin (RDD) - криптовалюта 1 1
Primecoin (XPM) - криптовалюта 1 1
Peercoin (PPC) - криптовалюта 1 1
Emercoin (EMC) - Эмеркойн - криптовалюта 3 1
Verge (XVG) - DogeCoinDark - криптовалюта 1 1
NiceHash - криптовалютная биржа 4 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6250 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11041 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8131 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3521 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4711 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 461 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14643 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51738 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Аудит - аудиторский услуги 2721 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16492 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 22 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 405 1
Exodus 68 1
Образование в России 2234 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 777 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2453 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 508 1
Запугивание и шантаж 120 1
The Verge - Издание 563 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5936 1
NYT - The New York Times 1059 1
Investing.com 4 1
MIT Magazine 2 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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