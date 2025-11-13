Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185804
ИКТ 14409
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26369
Персоны 80117
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

Oracle ERP Cloud Oracle Enterprise Resource Planning Cloud


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.11.2025 Компания Spora увеличила производительность «1С» на 30% после миграции в облако ITGlobal.Com 1
21.04.2023 Из-за ссоры с США Huawei мигрировала с ERP Oracle на собственную MetaERP 1
03.08.2020 Как ускорить закрытие месяца на 20%, работая удаленно. Опыт Oracle 2
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 3
04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан» 3
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud 3
26.09.2019 Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP 2
26.06.2019 Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами 2
26.03.2019 Oracle расширяет применение искусственного интеллекта 2
07.11.2018 Oracle обновила Oracle ERP Cloud и Enterprise EPM Cloud с технологиями ИИ 2
27.06.2018 Oracle дополнила Oracle Warehouse Management Cloud новыми возможностями и поддержкой русского языка 2
10.01.2018 Digital Security представила прогноз тенденций и угроз ИБ-2018 1
14.11.2017 Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов 1
14.11.2017 Oracle стал раздавать из облака ERP и SCM, как требует закон о хранении данных в России 1
05.10.2017 Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака 1
04.10.2017 Oracle наделяет искусственным интеллектом облачные приложения Oracle Cloud Applications 1
10.08.2017 Oracle выпустила новый комплекс облачных бизнес-приложений следующего поколения 2
25.07.2017 Новые сервисы Oracle PaaS и SaaS доступны в ЦОД клиента в расширенном портфолио Cloud at Customer 1
06.07.2017 Gartner отметила лидерство Oracle в сегменте Cloud Core Financial Management Suites 2
08.06.2017 Oracle включает искусственный интеллект в облачные сервисы безопасности 1
22.09.2016 Oracle: через девять лет 80% ИТ-бюджетов будут тратиться на облака 1
01.10.2014 Oracle Cloud пополнился 6 новыми платформенными сервисами 2
12.08.2014 Oracle покупает TOA — поставщика облачных решений для выездных сервисных служб 2
11.11.2013 Oracle представила свои стратегические разработки в России 1
11.10.2013 Обновления Oracle ERP Cloud помогут упростить и оптимизировать управление бизнесом 2
30.09.2013 Oracle предложила новые облачные приложения, платформу и инфраструктуру 1

Публикаций - 27, упоминаний - 44

Oracle ERP Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6854 25
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 530 3
Western Digital Corporation - WDC 573 3
Salesforce 455 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 348 2
8902 2
GitHub 951 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 867 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 260 1
Dropbox 510 1
Huawei - HiSilicon Technologies 67 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
ServiceNow 93 1
Palo Alto Networks 167 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
National Instruments - NI 27 1
Nvidia Corp 3706 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
WorkDay 25 1
Glintt Healthcare Solutions 1 1
Virgin Media O2 25 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 32 1
KPMG 270 1
SAP SE 5418 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Dell EMC 5088 1
Amazon Inc - Amazon.com 3116 1
Vodafone Group 1393 1
AT&T Inc 1697 1
Intel Corporation 12516 1
Qualcomm Technologies 1905 1
Huawei 4199 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 315 3
Bank of America - Банк Америки 268 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Miele - Миле 137 1
Synlait Milk 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 643 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
The Home Depot Inc 64 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8051 1
Почта России ПАО 2229 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1349 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1612 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5192 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 416 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22855 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17006 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7226 20
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 565 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72414 11
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1404 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17533 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33694 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56661 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6122 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5517 6
Управление финансами - Financial management 632 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5819 6
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 617 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1158 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25906 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2125 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12281 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11898 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5424 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31768 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1074 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3384 4
Стандартизация - Standardization 2229 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3041 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7347 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9292 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10062 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5213 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8032 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 586 3
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 335 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3992 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31348 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1577 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21743 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11327 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6227 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7517 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 14
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 12
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 70 8
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 7
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 6
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 41 6
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 6
Oracle SaaS 11 6
Oracle CX - Oracle Customer Experience Suite 28 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 603 5
Oracle Business Analytics Cloud - Oracle IT Analytics Cloud Service 12 4
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 4
Oracle Java - язык программирования 3320 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1117 3
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 3
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 3
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 224 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Oracle Integration Cloud 11 2
Oracle Fusion ERP 67 2
Oracle Data Cloud - Oracle Data and Insight Cloud Service 13 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 2
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 2
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 2
Oracle Mobile Cloud Service 9 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 2
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 19 2
Oracle Procurement and Spend Analytics - Oracle Procurement Cloud - Oracle iProcurement - Oracle Project Procurement - Oracle Advanced Procurement - Oracle Self Service Procurement Cloud 17 2
Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance 3 2
Apache Hadoop 446 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
Google TensorFlow 93 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 5
Семенихина Татьяна 2 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Порецкий Олег 10 2
Solari Richard - Солари Ричард 2 2
Miranda Steve - Миранда Стив 6 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Егоров Владимир 85 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Пластинина Екатерина 1 1
Тюрин Алексей 17 1
Перцев Алексей 1 1
Dennan Andrew - Деннан Эндрю 1 1
Roy Bill - Рой Билл 1 1
Singhvi Vikram - Сингви Викрам 1 1
Смит Мария 1 1
Лановенко Валерий 46 1
Herschel Gareth - Гершель Гарет 1 1
Бажин Роман 3 1
Тухбатов Расиль 1 1
Natarajan Swami - Натараджан Свами 1 1
Schubmehl David - Шубмель Дэвид 1 1
Brisker Yuval - Брискер Юваль 1 1
Vap David - Вэп Дэвид 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 155663 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53326 3
Франция - Французская Республика 7967 3
Люксембург Великое Герцогство 436 2
Япония 13513 2
Польша - Республика 1999 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18079 2
Новая Зеландия 730 1
Монголия 364 1
США - Техас 1006 1
Германия - Федеративная Республика 12917 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Бразилия - Федеративная Республика 2442 1
Казахстан - Республика 5777 1
Беларусь - Белоруссия 6010 1
Индия - Bharat 5663 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14456 1
Украина 7774 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 1
Южная Корея - Республика 6837 1
Турция - Турецкая республика 2479 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4080 1
США - Нью-Йорк 3145 1
Азия - Азиатский регион 5728 1
Китай - Тайвань 4119 1
Европа 24595 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50987 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6301 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31603 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1523 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25798 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14962 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6864 3
ЕПС - Единый план счетов 189 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20220 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2738 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54688 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2052 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1182 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11675 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6633 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2896 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2288 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9570 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6743 1
Запугивание и шантаж 155 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2462 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3356 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11376 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10473 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 410 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17294 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3676 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8036 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6321 1
Энергетика - Energy - Energetically 5491 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1110 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1701 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2680 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8492 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1414 1
Аудит - аудиторский услуги 3063 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1449 1
Forbes - Форбс 904 1
FT - Financial Times 1252 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6004 1
The Register - The Register Hardware 1683 1
Gartner - Гартнер 3601 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 3
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 767 2
Gartner Magic Quadrant Cloud ERP 2 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Ventana Research 7 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Oracle OpenWorld 65 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399396, в очереди разбора - 732300.
Создано именных указателей - 185804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/