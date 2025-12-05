Разделы

Тухбатов Расиль


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС 1
04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тухбатов Расиль и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6866 1
8974 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 318 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23015 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17138 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3405 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7272 1
Oracle SaaS 11 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Softline - Borlas Accounting Reporting System - BARS Cloud 1 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 27 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 1
Пластинина Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8237 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6330 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 1
