«Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан»

Группа «Борлас» завершила проект по разработке и внедрению «облачных» сервисов Oracle ERP Cloud и BARS Cloud для компании ««Ашан ритейл Россия»». На данный момент система введена в промышленную эксплуатацию и успешно функционирует во всех юридических лицах торговой сети «Ашан».

С 2017 года в группе «Борлас» начали разрабатывать BARS Cloud - новый «облачный» сервис для финансовой отчетности, соответствующий актуальным требованиям российского законодательства в области бухгалтерского и налогового учета. Первый релиз решения был выпущен в конце 2018 года с внедрением и запуском созданного продукта и сервисов Oracle ERP Cloud в первых трех юридических лицах ритейлера.

Во второй половине 2019 года проектная команда из консультантов и разработчиков Группы «Борлас» совместно с международной командой заказчика успешно завершила проект перевода всего российского дивизиона АШАН с систем 1C, локальных учетных модулей и Oracle e-Business Suite 11i на «облачные» решения Oracle ERP Cloud и BARS Cloud.

Екатерина Пластинина, главный бухгалтер «Ашан ритейл Россия», отметила: «Проект цифровой трансформации финансов получился масштабным: более 500 пользователей Oracle ERP Cloud и BARS Cloud в «Ашан ритейл Россия» ежемесячно обрабатывают сотни тысяч транзакций. Решение получилось комплексным: внедрен не только полный функционал Oracle ERP Finance Cloud, но и реализовано большое количество интеграционных потоков между Oracle ERP Cloud и локальными нефинансовыми системами компании. «Облачный» сервис покрывает законодательные и бизнес-требования по финансовому учету в России посредством BARS Cloud в Oracle PaaS. Мы отмечаем высокий уровень экспертизы консультантов Группы «Борлас» в «облачных» сервисах Oracle и умение внедрять комплексные решения, что позволило добиться выдающихся результатов в совместных работах с международными и локальными командами АШАН».

Расиль Тухбатов, заместитель генерального директора «Борлас» (входит в группу «Борлас»), сказал: «Мы работаем в различных проектах Auchan Retail более десяти лет и благодарны нашему Заказчику за оказанное доверие в реализации столь амбициозного международного проекта. Для нас АШАН является стратегическим партнером, который применяет самые инновационные ИТ-решения. Экспертиза команды «Борлас» помогает реализовывать процессы цифровой трансформации бизнеса и успешно внедрять наиболее передовые и эффективные технологии».

Цифровая трансформация бухгалтерии и финансовых служб с внедрением единых бизнес-процессов в странах присутствия АШАН продолжается. В ближайших планах – наращивание функционала: тиражирование решения в других странах присутствия ритейлера и расширение SaaS-сервисов Oracle.