Из-за ссоры с США Huawei мигрировала с ERP Oracle на собственную MetaERP

Huawei обновила свою устаревшую ERP-систему, поставщиком которой ранее была американская Oracle. Новая MetaERP полностью подконтрольна Huawei, что позволит компании уйти от использования технологий США. Система уже запущена, она обрабатывает 100% внутренних бизнес-сценариев и около 80% бизнес-данных.

Huawei обходит санкции

Китайская технологическая компания Huawei заявила о замене устаревшей ERP (системы управления предприятием) на софт собственной разработки – MetaERP.

Это было сделано для того, чтобы уменьшить зависимость от технологий США, сообщили в пресс-службе компании. Ранее поставщиком ERP для Huawei была американская Oracle, однако на фоне санкций США в отношении Huawei компаниям пришлось расторгнуть сотрудничество.

MetaERP Huawei – это «облачный» продукт, который использует системы облачных вычислений компании для большей эффективности, чем традиционные ERP-продукты. В заявлении компании говорится, что система уже запущена, она обрабатывает 100% внутренних бизнес-сценариев и порядка 80% бизнес-данных.

Фото: Huawei Huawei перешла с ERP Oracle на MetaERP собственной разработки

«MetaERP прошла испытания ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных расчетов, гарантируя при этом отсутствие ошибок, сбоев и корректировок бухгалтерского учета», – отметил член совета директоров Huawei Тао Цзинвэнь.

Huawei особенно подчеркнула, что 20 апреля 2023 г. состоялось награждение сотрудников, которые внесли решающий вклад в проект MetaERP. Церемония вручения наград прошла в кампусе компании Xi Liu Bei Po Village и была проведена в рамках мероприятия «Герои, сражающиеся за переправу через реку Даду».

Huawei представила систему MRP (планирование производственных ресурсов) в 1996 г., а затем расширила ее до ERP несколькими итеративными обновлениями.

Фото: Huawei Награждение ударников разработки MetaERP на мероприятии «Герои, сражающиеся за переправу через реку Даду»

Старая ERP от Oracle была основной системой в области корпоративных операций и быстрого развития Huawei на протяжении более 20 лет. Она поддерживала бизнес-операции компании, которые ежегодно приносят сотни миллиардов долларов в более чем в 170 странах и регионах по всему миру.

Какое конкретно ERP-решение Oracle до сих пор использовала Huawei, компания не уточняет. Самая популярная ныне ERP-система Oracle - ERP Cloud. Это облачное решение для помощи компаниям в оптимизации бизнес-процессов управления финансами, закупками и портфелем проектов. Решение представляет собой интегрированный комплекс в составе которого Oracle Financials Cloud (управление финансами), Oracle Procurement Cloud (управление закупками) и Oracle Project Portfolio Management Cloud (Oracle PPM Cloud – управление портфелем проектов)

Самый сложный проект

В 2019 г. Huawei начала сталкиваться с растущим внешним давлением со стороны США. Так, в феврале 2023 г. Reuters писал, что Минторг США предупредило американские компании, что больше не будет выдавать лицензии, которые им ранее было необходимо получать для продажи технологий Huawei. С китайской компанией в последние годы продолжали сотрудничество Intel и Qualcomm, которая в 2020 г. получила лицензию на продажу Huawei процессоров для 4G-смартфонов.

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По словам одного из источников Reuters, теперь власти США хотят запретить поставки Huawei товаров стандартов сотовой связи 4G, Wi-Fi 6 и 7, технологий искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и облачных технологий.

На этом фоне компания и решила разработать полностью самоуправляемую систему MetaERP для замены старой ERP. По словам Тао Цзинвэнь, это был самый обширный и сложный проект трансформации, который когда-либо проводила Huawei. «За последние три года компания вложила значительные ресурсы и направила в этот проект несколько тысяч человек, а также работала с партнерами по отрасли и экосистеме для решения связанных с этим проблем. Эта новая, ориентированная на будущее, сверхкрупномасштабная облачная система MetaERP уже запущена, заменив старую систему ERP», – рассказал Тао Цзинвэнь.

Huawei стремится к независимости

В конце марта 2023 г. Huawei, заручившись поддержкой китайских ИТ-компаний, создала инструменты проектирования микросхем – специализированное ПО для разработки различных чипов, на которое не распространяются международные запреты. Раньше для разработки своих микросхем она пользовалась наработками американских и европейских компаний.

Свое импортонезависимое решение Huawei предоставит и другим китайским производителям процессоров. Сама Huawei выпускать микросхемы пока не может – в ее распоряжении нет своих фабрик. Разработкой чипов годами занималась ее дочерняя компания HiSilicon, а выпуском – тайваньский вендор TSMC.

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20 апреля 2023 г. CNews писал, что американская компания Seagate годами тайно продавала жесткие диски китайской компании Huawei, несмотря на все экспортные ограничения, наложенные на азиатского техногиганта. Как сообщал портал The Register, столь злостное нарушение требований американских властей обойдется ей в $300 млн – штраф такого размера наложило на нее Министерство торговли США.

Впервые о том, что кто-то из трех оставшихся на мировом рынке производителей жестких дисков продолжает сотрудничество с Huawei, стало известно весной 2021 г. Однако на тот момент доказательств вины Seagate не было, и под подозрение попали и ее прямые конкуренты – японская Toshiba и американская Western Digital. Seagate скрывала факт ведения бизнеса с Huawei вплоть до октября 2022 г., попутно открытым текстом заявляя, что закон она не нарушает.

В октябре 2022 г. Seagate сообщила инвесторам о получении письма за авторством Бюро промышленности и безопасности США (подконтрольно Минторгу). Документ содержал утверждение о причастности вендора к поставкам накопителей Huawei.