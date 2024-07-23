Получите все материалы CNews по ключевому слову
Oracle Primavera Oracle EPPM Oracle Enterprise Project Portfolio Management
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.07.2024
|
Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ
т точность прогнозирования и позволяют реагировать на риски более эффективно. Марат Мухарьямов отметил, что бизнес сегодня нуждается в демонстрации успешных кейсов: «Наше решение, аналог MS Project и Oracle Primavera, уже используется на предприятиях добывающей промышленности, а также для управления инвестиционно-строительными проектами в России и Индии. В частности, мы успешно внедрили его
|24.05.2024
|
Российский аналог Oracle Primavera внедрили при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде
ой функциональностью календарно-сетевых графиков. Решение является российским аналогом MS Project и Oracle Primavera Р6 и прошло опытную эксплуатацию на строительстве ледового дворца в Нижнем Н
|05.06.2023
|
Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях
Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и
|26.01.2023
|
МТС оцифрует в Москве жилой комплекс «Клубный город на реке Primavera»
МТС и специализированный застройщик «Стадион «Спартак» договорились о стратегическом партнерстве в проекте «Клубный город на реке Primavera» на полуострове Покровское-Стрешнево в Москве. Результатом сотрудничества станет цифровая инфраструктура по управлению жилым комплексом, включающая систему бесконтактного доступа на з
|11.04.2022
|
Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие
совместного эффективного решения управленческих задач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интегра
|11.12.2014
|
Новая версия Primavera Portfolio Management поможет оптимизировать инвестиции в портфолио проектов
Корпорация Oracle анонсировала Oracle Primavera Portfolio Management версии 9.1 с новыми функциями для организации рабочих п
|15.07.2014
|
«Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой»
нную систему управления проектами и программами в компании «Сухой» на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6. Об этом CNews сообщили в «Борлас», которая была выбрана исполнителем про
|08.07.2014
|
Oracle выпустила новое решение для управления планами капиталовложений в рамках комплекса Primavera Prime
Корпорация Oracle представила комплекс Oracle Primavera Prime, а также первое доступное решение в его составе — Oracle Primavera<
|22.05.2013
|
«Борлас» получил специализацию по Oracle Primavera
ами становятся важной частью ИТ-ландшафтов проектно-ориентированных предприятий. Комплекс продуктов Oracle Primavera обеспечивает единую информационную среду и позволяет решать задачи всем учас
|29.04.2013
|
Oracle Primavera Unifier 9.12 поможет управлять инвестиционными программами во всех отраслях
Корпорация Oracle анонсировала новую версию продукта Oracle Primavera Unifier, который предоставляет облачное решение для управления проектами и м
|25.04.2013
|
Oracle анонсировала интеграционное решение Oracle Primavera Gateway
Корпорация Oracle представила новый продукт Oracle Primavera Gateway, призванный упростить корпоративную интеграцию решений Oracle Pri
|19.04.2013
|
Oracle анонсировала новую версию Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
ды, помогая гарантировать финансовую целостность проектов через улучшенную интеграцию с приложением Oracle Primavera Unifier. Так, новые возможности и усовершенствования Primavera P6 Enterprise
|02.04.2013
|
Oracle обновил решение для бизнес-анализа Primavera P6 Analytics
Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии решения для бизнес-анализа Oracle Primavera P6 Analytics, призванного помочь предприятиям снизить проектные риски путем
|09.10.2012
|
PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго»
рмада», успешно завершила проект по развитию информационной системы управления проектами на базе ПО Oracle Primavera P6 для «Кубаньэнерго». Проект был инициирован заказчиком с целью сокращения
|06.07.2012
|
Oracle выпустила новую версию пакета интеграции Oracle Primavera Inspire для SAP
Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии пакета интеграции Oracle Primavera Inspire для SAP. Новая версия программного продукта помогает исключить случа
|13.06.2012
|
В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт»
ром мероприятия выступила группа компаний «ПМСофт», партнер корпорации Oracle, предлагающий решения Oracle Primavera в России, странах СНГ и Балтии. В конференции 2012 г. приняли активное участ
|18.04.2012
|
PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera
acle Gold Partner и разработала новый курс, посвященный изучению базовых навыков работы в программе Oracle Primavera. Получение статуса Oracle Gold Partner дает компании возможность предоставля
|15.03.2012
|
Новые PPM-приложения Oracle обеспечивают мобильное управление проектами и портфелями проектов
Корпорация Oracle анонсировала приложения Oracle Primavera P6 Team Member for iPhone и Oracle Primavera P6 Team Member Web Inter
|09.12.2011
|
Новая версия Oracle Primavera Contract Management обеспечит полный контроль над строительными проектами
Корпорация Oracle анонсировала новую версию бизнес-приложений Oracle Primavera Contract Management, Business Intelligence (BI) Publisher Edition, которая п
|14.09.2011
|
Oracle Primavera Portfolio Management 9 оптимизирует управление проектными портфелями
Корпорация Oracle объявила о выпуске решения Oracle Primavera Portfolio Management 9. Новая версия призвана помочь организациям более гибк
|06.10.2010
|
Oracle представила Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8
ния и контроля исполнения портфелей инвестиционных проектов, корпорация Oracle анонсировала решение Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8. Primavera P6 Enterprise Projec
|29.06.2010
|
Oracle выпустила новое приложение для бизнес-анализа: Oracle Primavera P6 Analytics
Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Primavera P6 Analytics — нового решения для бизнес-анализа, которое позволяет организа
|26.05.2010
|
Oracle Primavera Inspire for SAP 7.0 обеспечивает интеграцию Primavera P6 с модулями SAP
Корпорация Oracle объявила о выпуске программного продукта Oracle Primavera Inspire for SAP 7.0 для расширенной интеграции между системой управления проектами
|12.04.2010
|
Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства
Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помочь организациям взаимоувязать планирование ресу
|09.04.2010
|
Oracle Primavera: стратегические решения для управления проектами и проектными портфелями
Представительство Oracle СНГ представило в Москве стратегические решения Oracle Primavera для управления проектами и проектными портфелями в масштабе предприятия. PPM
|07.04.2010
|
8 апреля в Москве состоится официальная премьера Oracle Primavera
8 апреля 2010 г. в Москве состоится премьера комплекса Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management. Мероприятие проведёт представительс
|31.03.2010
|
8 апреля в Москве состоится официальная премьера Oracle Primavera
8 апреля 2010 г. в Москве состоится премьера комплекса Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management. Мероприятие проведёт представительс
|29.06.2009
|
В Москве прошла международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами
В конце мая в Москве прошла VIII Международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами «ПМСОФТ и Primavera – успешные инвестиции в промышленность и строительство». В этом году конференция вп
|12.05.2009
|
28 мая в Москве откроется VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами
28-29 мая 2009 г. в Москве состоится VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами, которая пройдет под девизом «ПМСОФТ и Primavera — у
|27.10.2008
|
ПО Primavera помогает ЕЭСК управлять проектами
Специалисты Группы компаний «ПМСофт», эксклюзивного представителя Primavera Systems на территории России, стран СНГ и Балтии, выполнили работы по интеграции пр
|22.08.2008
|
ПМСОФТ построила ИСУП в «Ангстрем-Т»
Специалисты Группы компаний ПМСОФТ, эксклюзивного представителя Primavera Systems в России, странах СНГ и Балтии, реализовали проект внедрения информационной
|13.05.2008
|
26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera
С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа
|22.04.2008
|
26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera
С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа
|17.04.2008
|
«Апис-Строй» управляет строительными проектами на базе ПО Primavera
и выполнены работы по разработке и внедрению комплексной системы по управлению проектами на базе ПО Primavera и сопутствующих модулей для планирования и контроля строительства микрорайона «Горо
|08.04.2008
|
26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera
С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа
|07.02.2008
|
«СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise
ПП «СпецТек» завершил разработку модуля интеграции EAM-системы TRIM с системой управления проектами Primavera Enterprise. Программное обеспечение Primavera занимает лидирующую в мире поз
|28.03.2007
|
21 мая откроется конференция Primavera по управлению проектами
В рамках 6-й Международной конференции Primavera по управлению проектами, которая пройдет в Москве с 21 по 23 мая 2007 г., разработа
|14.03.2007
|
21 мая откроется Международная конференция Primavera по управлению проектами
С 21 по 23 мая в Москве в Центре Международной торговли пройдет VI Международная конференция Primavera по управлению проектами. Организатором мероприятия выступает компания ПМСОФТ, офици
|18.10.2006
|
ОАО "Новосибирскэнерго" внедряет ИСУП на базе Primavera
тивной информационной системы управления инвестиционными проектами на базе программного обеспечения Primavera. Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Новосибирскэнерго» является ин
|19.12.2005
|
14 февраля начнется Неделя управления проектами в Санкт-Петербурге
ний семинар будет посвящен методологии внедрения информационных систем управления проектами на базе Primavera в различных компаниях и для различных типов проектов. В рамках семинара также будут
Oracle Primavera и организации, системы, технологии, персоны:
|НГС - Новости Новосибирска 14 2
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Ведомости 1466 1
|23ABC News 183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.