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Oracle Primavera Oracle EPPM Oracle Enterprise Project Portfolio Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2024 Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ

т точность прогнозирования и позволяют реагировать на риски более эффективно. Марат Мухарьямов отметил, что бизнес сегодня нуждается в демонстрации успешных кейсов: «Наше решение, аналог MS Project и Oracle Primavera, уже используется на предприятиях добывающей промышленности, а также для управления инвестиционно-строительными проектами в России и Индии. В частности, мы успешно внедрили его
24.05.2024 Российский аналог Oracle Primavera внедрили при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде

ой функциональностью календарно-сетевых графиков. Решение является российским аналогом MS Project и Oracle Primavera Р6 и прошло опытную эксплуатацию на строительстве ледового дворца в Нижнем Н
05.06.2023 Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях

Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и
26.01.2023 МТС оцифрует в Москве жилой комплекс «Клубный город на реке Primavera»

МТС и специализированный застройщик «Стадион «Спартак» договорились о стратегическом партнерстве в проекте «Клубный город на реке Primavera» на полуострове Покровское-Стрешнево в Москве. Результатом сотрудничества станет цифровая инфраструктура по управлению жилым комплексом, включающая систему бесконтактного доступа на з
11.04.2022 Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие

совместного эффективного решения управленческих задач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интегра
11.12.2014 Новая версия Primavera Portfolio Management поможет оптимизировать инвестиции в портфолио проектов

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Primavera Portfolio Management версии 9.1 с новыми функциями для организации рабочих п
15.07.2014 «Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой»

нную систему управления проектами и программами в компании «Сухой» на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6. Об этом CNews сообщили в «Борлас», которая была выбрана исполнителем про
08.07.2014 Oracle выпустила новое решение для управления планами капиталовложений в рамках комплекса Primavera Prime

Корпорация Oracle представила комплекс Oracle Primavera Prime, а также первое доступное решение в его составе — Oracle Primavera<
22.05.2013 «Борлас» получил специализацию по Oracle Primavera

ами становятся важной частью ИТ-ландшафтов проектно-ориентированных предприятий. Комплекс продуктов Oracle Primavera обеспечивает единую информационную среду и позволяет решать задачи всем учас
29.04.2013 Oracle Primavera Unifier 9.12 поможет управлять инвестиционными программами во всех отраслях

Корпорация Oracle анонсировала новую версию продукта Oracle Primavera Unifier, который предоставляет облачное решение для управления проектами и м
25.04.2013 Oracle анонсировала интеграционное решение Oracle Primavera Gateway

Корпорация Oracle представила новый продукт Oracle Primavera Gateway, призванный упростить корпоративную интеграцию решений Oracle Pri
19.04.2013 Oracle анонсировала новую версию Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

ды, помогая гарантировать финансовую целостность проектов через улучшенную интеграцию с приложением Oracle Primavera Unifier. Так, новые возможности и усовершенствования Primavera P6 Enterprise
02.04.2013 Oracle обновил решение для бизнес-анализа Primavera P6 Analytics

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии решения для бизнес-анализа Oracle Primavera P6 Analytics, призванного помочь предприятиям снизить проектные риски путем

09.10.2012 PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго»

рмада», успешно завершила проект по развитию информационной системы управления проектами на базе ПО Oracle Primavera P6 для «Кубаньэнерго». Проект был инициирован заказчиком с целью сокращения

06.07.2012 Oracle выпустила новую версию пакета интеграции Oracle Primavera Inspire для SAP

Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии пакета интеграции Oracle Primavera Inspire для SAP. Новая версия программного продукта помогает исключить случа
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт»

ром мероприятия выступила группа компаний «ПМСофт», партнер корпорации Oracle, предлагающий решения Oracle Primavera в России, странах СНГ и Балтии. В конференции 2012 г. приняли активное участ
18.04.2012 PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera

acle Gold Partner и разработала новый курс, посвященный изучению базовых навыков работы в программе Oracle Primavera. Получение статуса Oracle Gold Partner дает компании возможность предоставля
15.03.2012 Новые PPM-приложения Oracle обеспечивают мобильное управление проектами и портфелями проектов

Корпорация Oracle анонсировала приложения Oracle Primavera P6 Team Member for iPhone и Oracle Primavera P6 Team Member Web Inter
09.12.2011 Новая версия Oracle Primavera Contract Management обеспечит полный контроль над строительными проектами

Корпорация Oracle анонсировала новую версию бизнес-приложений Oracle Primavera Contract Management, Business Intelligence (BI) Publisher Edition, которая п
14.09.2011 Oracle Primavera Portfolio Management 9 оптимизирует управление проектными портфелями

Корпорация Oracle объявила о выпуске решения Oracle Primavera Portfolio Management 9. Новая версия призвана помочь организациям более гибк
06.10.2010 Oracle представила Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8

ния и контроля исполнения портфелей инвестиционных проектов, корпорация Oracle анонсировала решение Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8. Primavera P6 Enterprise Projec
29.06.2010 Oracle выпустила новое приложение для бизнес-анализа: Oracle Primavera P6 Analytics

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Primavera P6 Analytics — нового решения для бизнес-анализа, которое позволяет организа
26.05.2010 Oracle Primavera Inspire for SAP 7.0 обеспечивает интеграцию Primavera P6 с модулями SAP

Корпорация Oracle объявила о выпуске программного продукта Oracle Primavera Inspire for SAP 7.0 для расширенной интеграции между системой управления проектами

12.04.2010 Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства

Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помочь организациям взаимоувязать планирование ресу
09.04.2010 Oracle Primavera: стратегические решения для управления проектами и проектными портфелями

Представительство Oracle СНГ представило в Москве стратегические решения Oracle Primavera для управления проектами и проектными портфелями в масштабе предприятия. PPM
07.04.2010 8 апреля в Москве состоится официальная премьера Oracle Primavera

8 апреля 2010 г. в Москве состоится премьера комплекса Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management. Мероприятие проведёт представительс
31.03.2010 8 апреля в Москве состоится официальная премьера Oracle Primavera

8 апреля 2010 г. в Москве состоится премьера комплекса Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management. Мероприятие проведёт представительс
29.06.2009 В Москве прошла международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами

В конце мая в Москве прошла VIII Международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами «ПМСОФТ и Primavera – успешные инвестиции в промышленность и строительство». В этом году конференция вп
12.05.2009 28 мая в Москве откроется VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами

28-29 мая 2009 г. в Москве состоится VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами, которая пройдет под девизом «ПМСОФТ и Primavera — у
27.10.2008 ПО Primavera помогает ЕЭСК управлять проектами

Специалисты Группы компаний «ПМСофт», эксклюзивного представителя Primavera Systems на территории России, стран СНГ и Балтии, выполнили работы по интеграции пр
22.08.2008 ПМСОФТ построила ИСУП в «Ангстрем-Т»

Специалисты Группы компаний ПМСОФТ, эксклюзивного представителя Primavera Systems в России, странах СНГ и Балтии, реализовали проект внедрения информационной
13.05.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera

С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа
22.04.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera

С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа
17.04.2008 «Апис-Строй» управляет строительными проектами на базе ПО Primavera

и выполнены работы по разработке и внедрению комплексной системы по управлению проектами на базе ПО Primavera и сопутствующих модулей для планирования и контроля строительства микрорайона «Горо
08.04.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera

С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа
07.02.2008 «СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise

ПП «СпецТек» завершил разработку модуля интеграции EAM-системы TRIM с системой управления проектами Primavera Enterprise. Программное обеспечение Primavera занимает лидирующую в мире поз
28.03.2007 21 мая откроется конференция Primavera по управлению проектами

В рамках 6-й Международной конференции Primavera по управлению проектами, которая пройдет в Москве с 21 по 23 мая 2007 г., разработа
14.03.2007 21 мая откроется Международная конференция Primavera по управлению проектами

С 21 по 23 мая в Москве в Центре Международной торговли пройдет VI Международная конференция Primavera по управлению проектами. Организатором мероприятия выступает компания ПМСОФТ, офици
18.10.2006 ОАО "Новосибирскэнерго" внедряет ИСУП на базе Primavera

тивной информационной системы управления инвестиционными проектами на базе программного обеспечения Primavera. Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Новосибирскэнерго» является ин
19.12.2005 14 февраля начнется Неделя управления проектами в Санкт-Петербурге

ний семинар будет посвящен методологии внедрения информационных систем управления проектами на базе Primavera в различных компаниях и для различных типов проектов. В рамках семинара также будут

Публикаций - 122, упоминаний - 367

Oracle Primavera и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 47
ПМСофт 60 44
9594 12
SAP SE 5601 11
Microsoft Corporation 25775 11
Инфострой - Infostroy 9 6
Ростелеком 10948 5
PM Expert - ПМ Эксперт 119 4
Directum - Директум 1268 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Atlassian 156 3
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 3
Google LLC 12690 2
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 16 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Компьютер НПО 73 2
Oracle Siebel Systems 519 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 2
Deltek 4 2
Совинтех - Современные информационные технологии 39 2
Apple Inc 13156 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Autodesk 639 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Naumen - Наумен 752 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Lenovo Motorola 3566 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 2
Amdocs 140 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 7
Газпром ПАО 1493 5
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 3
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 3
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
Интертехэлектро - Инжиниринговая группа компаний - Новая генерация - КЗЭТ - Курганский завод энергетических технологий 4 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 2
РусРиск - Русское общество управления рисками 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Силовые машины 166 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 6
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
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Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 176 7
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 7
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 6
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 6
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 6
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 5
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 23
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 8
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 6
ЛАД ГК - Project Lad 18 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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