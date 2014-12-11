Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Primavera
Oracle EPPM
Oracle Enterprise Project Portfolio Management
Публикаций - 98, упоминаний - 371
Oracle Primavera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цветков Александр 13 6
|Головин Леонид 25 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Лебедев Виктор 3 1
|Шерстобитов Михаил 3 1
|Мошинский Олег 1 1
|Меркушенков Евгений 6 1
|Митрейкин Александр 18 1
|Полевой Василий 14 1
|Дятлов Сергей 17 1
|Гревцев Владимир 21 1
|Зайцев Константин 4 1
|Филатова Ирина 2 1
|Забродин Алексей 6 1
|Павлов Александр 35 1
|Никитин Валерий 16 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Попова Мария 139 1
|Федоров Иван 21 1
|Бушуев Сергей 3 1
|Бочаров Дмитрий 2 1
|Андреева Екатерина 45 1
|Оганесян Артак 31 1
|Поляков Андрей 11 1
|Андреев Алексей 17 1
|Тарасов Александр 8 1
|Бургардт Александр 13 1
|Орловский Виктор 298 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 1
|Коптелов Андрей 82 1
|23ABC News 135 1
|Gartner 3266 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2748 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
|УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174527, в очереди разбора - 993211.
Создано именных указателей - 70474.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174527, в очереди разбора - 993211.
Создано именных указателей - 70474.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru