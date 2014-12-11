Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 70474
ИКТ 6484
Организации 4497
Ведомства 1401
Ассоциации 502
Технологии 2506
Системы 14921
Персоны 24512
География 1300
Статьи 822
Пресса 739
ИАА 489
НИИ, ВУЗы и библиотеки 981
Мероприятия 737

Oracle Primavera
Oracle EPPM
Oracle Enterprise Project Portfolio Management



11.12.2014 Новая версия Primavera Portfolio Management поможет оптимизировать инвестиции в портфолио проектов
15.07.2014 «Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой»
08.07.2014 Oracle выпустила новое решение для управления планами капиталовложений в рамках комплекса Primavera Prime
22.05.2013 «Борлас» получил специализацию по Oracle Primavera
29.04.2013 Oracle Primavera Unifier 9.12 поможет управлять инвестиционными программами во всех отраслях
25.04.2013 Oracle анонсировала интеграционное решение Oracle Primavera Gateway
19.04.2013 Oracle анонсировала новую версию Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
02.04.2013 Oracle обновил решение для бизнес-анализа Primavera P6 Analytics
09.10.2012 PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго»
06.07.2012 Oracle выпустила новую версию пакета интеграции Oracle Primavera Inspire для SAP
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт»
18.04.2012 PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera
15.03.2012 Новые PPM-приложения Oracle обеспечивают мобильное управление проектами и портфелями проектов
09.12.2011 Новая версия Oracle Primavera Contract Management обеспечит полный контроль над строительными проектами
14.09.2011 Oracle Primavera Portfolio Management 9 оптимизирует управление проектными портфелями
06.10.2010 Oracle представила Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8
29.06.2010 Oracle выпустила новое приложение для бизнес-анализа: Oracle Primavera P6 Analytics
26.05.2010 Oracle Primavera Inspire for SAP 7.0 обеспечивает интеграцию Primavera P6 с модулями SAP
12.04.2010 Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства
09.04.2010 Oracle Primavera: стратегические решения для управления проектами и проектными портфелями
07.04.2010 8 апреля в Москве состоится официальная премьера Oracle Primavera
31.03.2010 8 апреля в Москве состоится официальная премьера Oracle Primavera
29.06.2009 В Москве прошла международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами
12.05.2009 28 мая в Москве откроется VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами
27.10.2008 ПО Primavera помогает ЕЭСК управлять проектами
22.08.2008 ПМСОФТ построила ИСУП в «Ангстрем-Т»
13.05.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera
22.04.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera
17.04.2008 «Апис-Строй» управляет строительными проектами на базе ПО Primavera
08.04.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera
07.02.2008 «СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise
28.03.2007 21 мая откроется конференция Primavera по управлению проектами
14.03.2007 21 мая откроется Международная конференция Primavera по управлению проектами
18.10.2006 ОАО "Новосибирскэнерго" внедряет ИСУП на базе Primavera
19.12.2005 14 февраля начнется Неделя управления проектами в Санкт-Петербурге
07.11.2005 Прошла коференция "Стратегическое планирование и управление проектами"
21.09.2005 20 октября начнется 2-я международная конференция Primavera “Стратегическое планирование и управление проектами”
14.09.2005 20 октября начнется 2-я международная конференция Primavera “Стратегическое планирование и управление проектами”
13.09.2005 4 октября на Урале пройдет Неделя управления проектами
08.09.2005 20 октября начнется 2-я международная конференция Primavera “Стратегическое планирование и управление проектами”

Публикаций - 98, упоминаний - 371

Oracle Primavera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ПМСофт 59 43
Oracle Corporation 5894 34
SAP SE 4417 9
Программный продукт ГК 3661 9
1С-Битрикс - Bitrix 5262 6
1С-ИжТиСи 4912 6
5505 6
Microsoft Corporation 22024 6
Oracle Россия и СНГ 216 4
PM Expert 112 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1111 2
Lenovo Motorola 3441 2
Diasoft - Диасофт 520 2
Directum - Директум 813 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1539 2
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 13 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7922 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 2
Amdocs 125 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 347 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 84 2
Компьютер НПО 68 2
Meta - Facebook 4164 1
Infineon Technologies 392 1
Wrike 22 1
Элвис-Плюс - Элвис+ 126 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 357 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1882 1
Астерос - Asteros 602 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 463 1
Sciener - Сайнер 25 1
Intermech - Интермех НПП 14 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Армада - РБК софт 699 1
Datalogic 6 1
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 70 1
WorkDay 19 1
Инталев - Intalev 268 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 4
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 3
Норникель - Норильский никель 278 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 11 2
Интертехэлектро Новая генерация 2 2
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 26 2
Роснефть НК 423 2
Газпром ПАО 871 2
Открытие ФК 2003 1
ФосАгро - Апатит 25 1
Стройтрансгаз 17 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
Россети МРСК Северного Кавказа 22 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 153 1
LinkedIn 553 1
ЮКОС НК 138 1
HeadHunter Group - HH Group 394 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 30 1
Силовые машины 67 1
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 1
ТНК-ВР Холдинг 239 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 87 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги 16 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 1
Лукойл Информ 75 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 245 1
TÜV Rheinland Group 80 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 54 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 94 1
РЖД - Российские железные дороги 1402 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5030 1
Транснефть 222 1
Росводоканал 63 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 87 1
Правительство Москвы 1486 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1267 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 547 2
Правительство РФ 6990 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 174 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2927 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 282 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2097 1
Федеральное казначейство России 1140 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1049 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 32 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2387 16
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 337 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12521 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30489 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1213 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5635 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 20 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2388 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1176 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 2
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 59 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6140 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6692 2
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 14 1
Сервер - Серверные платформы 2059 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 81 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1387 1
Масштабируемость - Scalability 1265 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 281 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2984 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 73 1
АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии 59 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 117 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6744 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 104 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1985 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 552 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 215 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2294 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 27 1
ИТ-аудит ИТ-инфраструктуры 99 1
Лоскутная автоматизация - Зоопарк ИТ-систем 72 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 177 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 542 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2125 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2629 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 672 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 292 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5109 6
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 152 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 234 5
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 131 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 593 3
Microsoft Office 3181 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 3
Microsoft SharePoint Server 592 3
Spectec TRIM 116 2
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 12 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 2
Microsoft SQL Server 1404 2
Oracle Java - язык программирования 2511 2
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 2
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 49 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 58 2
Microsoft Office Excel 732 2
Oracle Hyperion 153 2
Oracle PeopleSoft 372 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Oracle Fusion Middleware 201 1
Microsoft SharePoint 2007 68 1
Infor ERP LN 178 1
Atlassian Confluence 17 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud 34 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Oracle Identity Management 37 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 108 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 2 1
JavaFX - OpenJFX 27 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 6 1
Парус ПП - программный продукт 16 1
Autodesk Navisworks 16 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 39 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 21 1
Oracle Procurement and Spend Analytics 8 1
SAP PS - SAP Project System 4 1
Цветков Александр 13 6
Головин Леонид 25 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Лебедев Виктор 3 1
Шерстобитов Михаил 3 1
Мошинский Олег 1 1
Меркушенков Евгений 6 1
Митрейкин Александр 18 1
Полевой Василий 14 1
Дятлов Сергей 17 1
Гревцев Владимир 21 1
Зайцев Константин 4 1
Филатова Ирина 2 1
Забродин Алексей 6 1
Павлов Александр 35 1
Никитин Валерий 16 1
Черкасов Сергей 10 1
Ершова Элеонора 64 1
Попова Мария 139 1
Федоров Иван 21 1
Бушуев Сергей 3 1
Бочаров Дмитрий 2 1
Андреева Екатерина 45 1
Оганесян Артак 31 1
Поляков Андрей 11 1
Андреев Алексей 17 1
Тарасов Александр 8 1
Бургардт Александр 13 1
Орловский Виктор 298 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 1
Коптелов Андрей 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 101244 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31773 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12250 21
Прибалтика - Балтия 1254 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2931 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11939 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2007 6
Казахстан - Республика 4369 5
Украина 5847 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10783 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 818 4
Узбекистан - Республика 1267 4
Казахстан - Алматы 478 4
Того - Тоголезская Республика 8096 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1943 3
Россия - СФО - Новосибирск 3148 3
Германия - Федеративная Республика 8229 3
Россия - ЦФО - Курская область 455 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1476 2
Канада 3074 2
Грузия 1036 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 320 1
Великобритания - Лондон 1983 1
Германия - Бавария - Мюнхен 408 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 998 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1136 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1101 1
Румыния 585 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Таджикистан - Республика 718 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 666 1
Армения - Республика 1065 1
США - Иллинойс - Чикаго 400 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 1
Туркмения - Туркменистан 391 1
США - Пенсильвания 344 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4112 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5154 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 921 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 164 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1120 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 2
Транспорт 490 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 442 1
Русский язык 3852 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 702 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 32 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3975 1
СРО - саморегулируемые организации 48 1
Экономический эффект 555 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 482 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1566 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 286 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 782 1
МТР - Материально-технические ресурсы 38 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 766 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 215 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1890 1
23ABC News 135 1
Gartner 3266 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2748 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 7
День знаний - 1 сентября 24 2
Oracle Excellence Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174527, в очереди разбора - 993211.
Создано именных указателей - 70474.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Умные напольные весы: хиты продаж

Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022