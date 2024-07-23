Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ т точность прогнозирования и позволяют реагировать на риски более эффективно. Марат Мухарьямов отметил, что бизнес сегодня нуждается в демонстрации успешных кейсов: «Наше решение, аналог MS Project и Oracle Primavera, уже используется на предприятиях добывающей промышленности, а также для управления инвестиционно-строительными проектами в России и Индии. В частности, мы успешно внедрили его

Российский аналог Oracle Primavera внедрили при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде ой функциональностью календарно-сетевых графиков. Решение является российским аналогом MS Project и Oracle Primavera Р6 и прошло опытную эксплуатацию на строительстве ледового дворца в Нижнем Н

Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и

МТС оцифрует в Москве жилой комплекс «Клубный город на реке Primavera» МТС и специализированный застройщик «Стадион «Спартак» договорились о стратегическом партнерстве в проекте «Клубный город на реке Primavera» на полуострове Покровское-Стрешнево в Москве. Результатом сотрудничества станет цифровая инфраструктура по управлению жилым комплексом, включающая систему бесконтактного доступа на з

Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие совместного эффективного решения управленческих задач Широкое импортозамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интегра

Новая версия Primavera Portfolio Management поможет оптимизировать инвестиции в портфолио проектов Корпорация Oracle анонсировала Oracle Primavera Portfolio Management версии 9.1 с новыми функциями для организации рабочих п

«Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой» нную систему управления проектами и программами в компании «Сухой» на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6. Об этом CNews сообщили в «Борлас», которая была выбрана исполнителем про

Oracle выпустила новое решение для управления планами капиталовложений в рамках комплекса Primavera Prime Корпорация Oracle представила комплекс Oracle Primavera Prime, а также первое доступное решение в его составе — Oracle Primavera<

«Борлас» получил специализацию по Oracle Primavera ами становятся важной частью ИТ-ландшафтов проектно-ориентированных предприятий. Комплекс продуктов Oracle Primavera обеспечивает единую информационную среду и позволяет решать задачи всем учас

Oracle Primavera Unifier 9.12 поможет управлять инвестиционными программами во всех отраслях Корпорация Oracle анонсировала новую версию продукта Oracle Primavera Unifier, который предоставляет облачное решение для управления проектами и м

Oracle анонсировала интеграционное решение Oracle Primavera Gateway Корпорация Oracle представила новый продукт Oracle Primavera Gateway, призванный упростить корпоративную интеграцию решений Oracle Pri

Oracle анонсировала новую версию Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management ды, помогая гарантировать финансовую целостность проектов через улучшенную интеграцию с приложением Oracle Primavera Unifier. Так, новые возможности и усовершенствования Primavera P6 Enterprise

Oracle обновил решение для бизнес-анализа Primavera P6 Analytics Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии решения для бизнес-анализа Oracle Primavera P6 Analytics, призванного помочь предприятиям снизить проектные риски путем

PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго» рмада», успешно завершила проект по развитию информационной системы управления проектами на базе ПО Oracle Primavera P6 для «Кубаньэнерго». Проект был инициирован заказчиком с целью сокращения

Oracle выпустила новую версию пакета интеграции Oracle Primavera Inspire для SAP Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии пакета интеграции Oracle Primavera Inspire для SAP. Новая версия программного продукта помогает исключить случа

В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» ром мероприятия выступила группа компаний «ПМСофт», партнер корпорации Oracle, предлагающий решения Oracle Primavera в России, странах СНГ и Балтии. В конференции 2012 г. приняли активное участ

PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera acle Gold Partner и разработала новый курс, посвященный изучению базовых навыков работы в программе Oracle Primavera. Получение статуса Oracle Gold Partner дает компании возможность предоставля

Новые PPM-приложения Oracle обеспечивают мобильное управление проектами и портфелями проектов Корпорация Oracle анонсировала приложения Oracle Primavera P6 Team Member for iPhone и Oracle Primavera P6 Team Member Web Inter

Новая версия Oracle Primavera Contract Management обеспечит полный контроль над строительными проектами Корпорация Oracle анонсировала новую версию бизнес-приложений Oracle Primavera Contract Management, Business Intelligence (BI) Publisher Edition, которая п

Oracle Primavera Portfolio Management 9 оптимизирует управление проектными портфелями Корпорация Oracle объявила о выпуске решения Oracle Primavera Portfolio Management 9. Новая версия призвана помочь организациям более гибк

Oracle представила Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8 ния и контроля исполнения портфелей инвестиционных проектов, корпорация Oracle анонсировала решение Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8. Primavera P6 Enterprise Projec

Oracle выпустила новое приложение для бизнес-анализа: Oracle Primavera P6 Analytics Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Primavera P6 Analytics — нового решения для бизнес-анализа, которое позволяет организа

Oracle Primavera Inspire for SAP 7.0 обеспечивает интеграцию Primavera P6 с модулями SAP Корпорация Oracle объявила о выпуске программного продукта Oracle Primavera Inspire for SAP 7.0 для расширенной интеграции между системой управления проектами

Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помочь организациям взаимоувязать планирование ресу

Oracle Primavera: стратегические решения для управления проектами и проектными портфелями Представительство Oracle СНГ представило в Москве стратегические решения Oracle Primavera для управления проектами и проектными портфелями в масштабе предприятия. PPM

8 апреля в Москве состоится официальная премьера Oracle Primavera 8 апреля 2010 г. в Москве состоится премьера комплекса Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management. Мероприятие проведёт представительс

8 апреля в Москве состоится официальная премьера Oracle Primavera 8 апреля 2010 г. в Москве состоится премьера комплекса Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management. Мероприятие проведёт представительс

В Москве прошла международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами В конце мая в Москве прошла VIII Международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами «ПМСОФТ и Primavera – успешные инвестиции в промышленность и строительство». В этом году конференция вп

28 мая в Москве откроется VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами 28-29 мая 2009 г. в Москве состоится VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами, которая пройдет под девизом «ПМСОФТ и Primavera — у

ПО Primavera помогает ЕЭСК управлять проектами Специалисты Группы компаний «ПМСофт», эксклюзивного представителя Primavera Systems на территории России, стран СНГ и Балтии, выполнили работы по интеграции пр

ПМСОФТ построила ИСУП в «Ангстрем-Т» Специалисты Группы компаний ПМСОФТ, эксклюзивного представителя Primavera Systems в России, странах СНГ и Балтии, реализовали проект внедрения информационной

26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа

26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа

«Апис-Строй» управляет строительными проектами на базе ПО Primavera и выполнены работы по разработке и внедрению комплексной системы по управлению проектами на базе ПО Primavera и сопутствующих модулей для планирования и контроля строительства микрорайона «Горо

26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera С 26 по 28 мая в Москве в гостинице «Ренессанс» пройдет 7-я Международная конференция Primavera, которая будет посвящена вопросам интеграции в сфере управления проектами. Организа

«СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise ПП «СпецТек» завершил разработку модуля интеграции EAM-системы TRIM с системой управления проектами Primavera Enterprise. Программное обеспечение Primavera занимает лидирующую в мире поз

21 мая откроется конференция Primavera по управлению проектами В рамках 6-й Международной конференции Primavera по управлению проектами, которая пройдет в Москве с 21 по 23 мая 2007 г., разработа

21 мая откроется Международная конференция Primavera по управлению проектами С 21 по 23 мая в Москве в Центре Международной торговли пройдет VI Международная конференция Primavera по управлению проектами. Организатором мероприятия выступает компания ПМСОФТ, офици

ОАО "Новосибирскэнерго" внедряет ИСУП на базе Primavera тивной информационной системы управления инвестиционными проектами на базе программного обеспечения Primavera. Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Новосибирскэнерго» является ин