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ЛАД ГК Project Lad


Project Lad – разработка группы компаний Lad с опытом автоматизации сложных производственных и строительных циклов. Решение с расширенной функциональностью календарно-сетевых графиков и ИИ-ассистентом предназначено для управления проектами и портфелями проектов, включено в реестр российского ПО и отвечает требованиям информационной безопасности. Является российским аналогом MS Project и Oracle Primavera.


17.12.2024 Решения Project Lad и GPTZATOR внесены в Реестр российского программного обеспечения 1
10.12.2024 Project Lad меняет подход к управлению рисками: представлен ИИ-помощник менеджера по управлению рисками проектов 1
02.11.2024 Группа ИТ-компаний Lad представила интегрированную среду проектных данных 1
27.09.2024 Группа ИT-компаний Lad представила импортонезависимые продукты и решения для управления проектами и автоматизации бизнес-процессов 1
20.08.2024 Project Lad представил цифровую модель управления жизненным циклом девелоперского проекта 1
06.08.2024 СУЭК развивает управление строительством при помощи цифровой модели Project Lad на базе искусственного интеллекта 2
23.07.2024 Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ 1
24.05.2024 Российский аналог Oracle Primavera внедрили при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ЛАД ГК и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
Microsoft Corporation 24625 1
Oracle Corporation 6688 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 3
ИРСО - Институт развития строительной отрасли 2 1
AVA Group - АВА Групп 3 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
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MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 2
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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