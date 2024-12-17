ЛАД ГК Project Lad
Project Lad – разработка группы компаний Lad с опытом автоматизации сложных производственных и строительных циклов. Решение с расширенной функциональностью календарно-сетевых графиков и ИИ-ассистентом предназначено для управления проектами и портфелями проектов, включено в реестр российского ПО и отвечает требованиям информационной безопасности. Является российским аналогом MS Project и Oracle Primavera.
ЛАД ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8213 2
|Microsoft Corporation 24625 1
|Oracle Corporation 6688 1
|Мухарьямов Марат 9 6
|Санков Андрей 1 1
|Станишевский Артем 1 1
|Жоган Вадим 1 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Кравченко Константин 90 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
|Индия - Bharat 5446 2
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
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