«Клинский стекольный завод» повысил управляемость инженерными проектами с помощью Project Lad

«Клинский стекольный завод» — отечественный производитель стекла. Промышленный комплекс способен выпускать 1,6 тыс. тонн флоат-стекла в сутки. Проект внедрения системы Project Lad был реализован для управления сложным и длительным процессом — холодным ремонтом стекловаренной печи. Об этом CNews сообщили представители Project Lad..

Основной бизнес-целью заказчика была минимизация простоя производственного цикла после холодного ремонта за счет строгого соблюдения сроков ремонта и запуска производства. Поскольку ремонт длится несколько месяцев, в течение которых завод не производит продукцию, каждая задержка напрямую влечет за собой значительные финансовые потери и недополученную прибыль. Ключевой задачей стало повышение управляемости процессом, чтобы избежать просрочек и снизить риски выхода за утвержденный график.

До внедрения системы Project Lad информация заказчика была разрознена: чертежи хранились в одном месте, финансовые данные в бухгалтерии, фактические данные по ходу ремонтных работ в Excel-файлах отдельных руководителей проектов. Это создавало значительные трудности, Заказчику необходимо было сохранить весь объем знаний, накопленных за годы эксплуатации оборудования, в единой цифровой системе, а также организовать прозрачный процесс передачи знаний по самому процессу холодного ремонта. Кроме того, ключевым условием было размещение системы на собственных мощностях завода для обеспечения информационной безопасности.

Проект внедрения Project Lad в ООО «Клинский стекольный завод» был завершен в сентябре 2025 г. В результате заказчик получил цифровую среду для управления данными о ходе ремонтных работ:

Единое пространство данных. Все документы (чертежи, спецификации), фотографии выполненных работ с комментариями и финансовая отчетность (план/факт по бюджету) привязаны к конкретным задачам графика.

Интегрированное планирование. Система Project Lad объединяет отдельные графики руководителей проектов в единый календарно-сетевой план, где видна взаимосвязь всех работ и влияние отклонений одного блока на другие.

Прозрачность и доступ. Система дашбордов позволяет предоставлять руководству полную картину по всем показателям — срокам, бюджету, объемам работ — в одном месте. При этом доступ к данным гибко настраивается по ролям пользователей и удобно интегрирован в корпоративный ландшафт.

«Project Lad помог заказчику выстроить полный контроль над сложным техническим процессом холодного ремонта с применением современных цифровых инструментов, обеспечив прозрачность и точность планирования. Теперь вся история работ — от чертежей до фотофиксации — хранится в единой системе, что значительно сокращает риски и поможет оптимизировать бюджеты аналогичных проектов. Успешный кейс уже лег в основу шаблона для будущих остановок на других заводах группы. И самое главное, что получил заказчик — продукт, в котором все звенья сложной и запутанной цепи аккуратно разложены, а все функциональные исполнители говорят на одном языке — языке цифровой платформы от Project Lad», — отметил Артем Станишевский, заместитель генерального директора Project Lad.