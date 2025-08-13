Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Группа ИТ-компаний Lad представила концепцию ИИ-управления бизнесом

Группа ИТ-компаний Lad представила новый способ использования искусственного интеллекта: не как отдельный инструмент, а как значимую часть экосистемы управления. Комплексное решение, объединяющее два стратегических продукта компании – GPTZATOR и Project Lad – было продемонстрировано на реальном кейсе управления проектами в качестве механизма ИИ-управления бизнесом с опорой на актуальные динамические корпоративные данные. Об этом CNews сообщили представители Lad.

Центральным элементом объединенной платформы стал ИИ-ассистент «Маша», которая не только собирает данные по разрозненным корпоративным информационным системам, но видит связи между процессами, анализирует влияние задержек и предлагает действия до того, как проблема станет критичной.

Управляющий партнер, сооснователь группы ИТ-компаний Lad Марат Мухарьямов, представляя концепцию ИИ-управления на данных, отметил, что ИТ-ландшафт компаний сегодня превратился в мозаику из разнородных систем. Компании сталкиваются с ростом затрат при интеграции, затягиванием сроков внедрения, потерей критически важных данных на стыке между платформами и, в итоге, снижением общей эффективности управления бизнесом.

Группа ИТ-компаний Lad предлагает альтернативу: не тратить ресурсы на бесшовную интеграцию многочисленных ИТ-продуктов, а построить управление бизнесом на основе данных, которые уже есть в компании.

«Основная цель — не идеальная интеграция систем, а эффективное управление компанией. Руководителю не нужно, чтобы системы безупречно взаимодействовали или "сливались" друг с другом. Ему важно видеть целостную картину и принимать своевременные решения на основе актуальных данных», — сказал Мухарьямов.

«Часто клиенты обращаются с запросом обучить ИИ по своим готовым шаблонам. Проблема такого подхода заключается в том, что точность ответов ИИ сильно зависит от структуры данных и того, как ИИ понимает эту структуру. Допущенная в разработанной человеком логике ошибка может критически сказаться на результате. Мы предлагаем принципиально другой подход, в рамках которого не человек проектирует систему, а искусственный интеллект. Именно он, на наш взгляд, является самым перспективным и несущим бизнесу значительные выгоды от применения искусственного интеллекта», — сказал Марат Мухарьямов.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Разработчики компании спроектировали ассистента, который сам проектирует дашборды. ИИ в ходе опроса пользователя запрашивает информацию: какие цели ставит перед собой бизнес, какой вид аналитики конкретно необходим и т.д., а затем самостоятельно определяет источники данных, строит логику взаимодействия между ними, за несколько минут создает прототип дашборда, который можно дорабатывать вручную или использовать как есть. Это позволяет внедрять ИИ-ассистентов даже в условиях частичной автоматизации и фрагментированности ИТ-ландшафта.

Слой данных «подтягивается» в хранилище из корпоративных информационных систем, в результате пользователь получает не статичную картинку, а подвижный дашборд на основе актуальных данных и изменяющегося запроса. В дальнейшем ИИ формирует рекомендации, может поставить задачи и проконтролировать их выполнение.

ИИ-ассистент, самостоятельно спроектировав взаимосвязи между данными, лучше понимает всю модель управления. Это позволяет системе ускорить принятие управленческих решений. Платформа интегрируется с внешними системами, позволяя стандартизировать работу с искусственным интеллектом в рамках одного предприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

Главные ИТ-гиганты мира остановили найм сотрудников, чтобы перейти на ИИ. За 5 лет рынок труда в ИТ изменится до неузнаваемости

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще