Группа ИТ-компаний Lad представила концепцию ИИ-управления бизнесом

Группа ИТ-компаний Lad представила новый способ использования искусственного интеллекта: не как отдельный инструмент, а как значимую часть экосистемы управления. Комплексное решение, объединяющее два стратегических продукта компании – GPTZATOR и Project Lad – было продемонстрировано на реальном кейсе управления проектами в качестве механизма ИИ-управления бизнесом с опорой на актуальные динамические корпоративные данные. Об этом CNews сообщили представители Lad.

Центральным элементом объединенной платформы стал ИИ-ассистент «Маша», которая не только собирает данные по разрозненным корпоративным информационным системам, но видит связи между процессами, анализирует влияние задержек и предлагает действия до того, как проблема станет критичной.

Управляющий партнер, сооснователь группы ИТ-компаний Lad Марат Мухарьямов, представляя концепцию ИИ-управления на данных, отметил, что ИТ-ландшафт компаний сегодня превратился в мозаику из разнородных систем. Компании сталкиваются с ростом затрат при интеграции, затягиванием сроков внедрения, потерей критически важных данных на стыке между платформами и, в итоге, снижением общей эффективности управления бизнесом.

Группа ИТ-компаний Lad предлагает альтернативу: не тратить ресурсы на бесшовную интеграцию многочисленных ИТ-продуктов, а построить управление бизнесом на основе данных, которые уже есть в компании.

«Основная цель — не идеальная интеграция систем, а эффективное управление компанией. Руководителю не нужно, чтобы системы безупречно взаимодействовали или "сливались" друг с другом. Ему важно видеть целостную картину и принимать своевременные решения на основе актуальных данных», — сказал Мухарьямов.

«Часто клиенты обращаются с запросом обучить ИИ по своим готовым шаблонам. Проблема такого подхода заключается в том, что точность ответов ИИ сильно зависит от структуры данных и того, как ИИ понимает эту структуру. Допущенная в разработанной человеком логике ошибка может критически сказаться на результате. Мы предлагаем принципиально другой подход, в рамках которого не человек проектирует систему, а искусственный интеллект. Именно он, на наш взгляд, является самым перспективным и несущим бизнесу значительные выгоды от применения искусственного интеллекта», — сказал Марат Мухарьямов.

Разработчики компании спроектировали ассистента, который сам проектирует дашборды. ИИ в ходе опроса пользователя запрашивает информацию: какие цели ставит перед собой бизнес, какой вид аналитики конкретно необходим и т.д., а затем самостоятельно определяет источники данных, строит логику взаимодействия между ними, за несколько минут создает прототип дашборда, который можно дорабатывать вручную или использовать как есть. Это позволяет внедрять ИИ-ассистентов даже в условиях частичной автоматизации и фрагментированности ИТ-ландшафта.

Слой данных «подтягивается» в хранилище из корпоративных информационных систем, в результате пользователь получает не статичную картинку, а подвижный дашборд на основе актуальных данных и изменяющегося запроса. В дальнейшем ИИ формирует рекомендации, может поставить задачи и проконтролировать их выполнение.

ИИ-ассистент, самостоятельно спроектировав взаимосвязи между данными, лучше понимает всю модель управления. Это позволяет системе ускорить принятие управленческих решений. Платформа интегрируется с внешними системами, позволяя стандартизировать работу с искусственным интеллектом в рамках одного предприятия.