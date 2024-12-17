ЛАД ГК GPTZator
GPTZATOR – платформа создания навыков искусственного интеллекта (ИИ), комплексное решение для использования нейросетей. Представляет собой многопользовательское программное обеспечение для централизованной работы с большими языковыми моделями, как облачными, так и установленными внутри контура заказчика. Интегрированное в платформу Project Lad решение формирует единую среду проектных данных, позволяя оптимизировать бизнес-процессы за счет использования инструмента на базе ИИ.
ЛАД ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8213 2
|Microsoft Corporation 24625 1
|Oracle Corporation 6688 1
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