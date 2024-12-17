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ЛАД ГК GPTZator


GPTZATOR – платформа создания навыков искусственного интеллекта (ИИ), комплексное решение для  использования нейросетей. Представляет собой многопользовательское программное обеспечение для централизованной работы с большими языковыми моделями, как облачными, так и установленными внутри контура заказчика. Интегрированное в платформу Project Lad решение формирует единую среду проектных данных, позволяя оптимизировать бизнес-процессы за счет использования инструмента на базе ИИ.


17.12.2024 Решения Project Lad и GPTZATOR внесены в Реестр российского программного обеспечения 1
02.11.2024 Группа ИТ-компаний Lad представила интегрированную среду проектных данных 1
27.09.2024 Группа ИT-компаний Lad представила импортонезависимые продукты и решения для управления проектами и автоматизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ЛАД ГК и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
Microsoft Corporation 24625 1
Oracle Corporation 6688 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
ЛАД ГК - Project Lad 8 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Мухарьямов Марат 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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