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СУЭК Сибирская угольная энергетическая компания

СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.05.2023 В СУЭК на базе платформы Docsvision создают информационную систему для работы юристов

В компании СУЭК идут работы по внедрению современных технологий в работу юридической службы. Одним из важных направлений данной работы являлось создание удобного рабочего инструмента для юристов, защищающ
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии

На предприятии «СУЭК-Хакасия» проходят испытания отечественного комплекса роботизированных перевозок угля на

04.10.2018 СУЭК автоматизирует биржевые продажи угля с помощью решений SAP

SAP и Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) запускают единую информационную трейдинговую систему (ЕТИС) на базе SAP Commodity Manag
18.01.2018 В России завершено уникальное внедрение SAP HANA

звестно CNews, крупнейший производитель угля в России — Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — перевела существовавшую у нее SAP-инфраструктуру в облако SAP HANA Enterprise Cloud.

21.11.2017 Система управления активами СУЭК сертифицирована на соответствие ISO55001:2014

«Парус» объявила о том, что система управления активами Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), автоматизированная на базе ПП «Парус – Предприятие 8», сертифицирована на соответствие
02.11.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи СУЭК в Хакасии

и крупнейшего производителя угля в Республике Хакасия – Сибирской Угольной Энергетической Компании (СУЭК). В рамках заключенного договора, «ТТК-Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, п
23.08.2013 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть для «СУЭК»

«Ростелеком», расширяя сотрудничество с «Сибирской угольной энергетической компанией» («СУЭК»), реализовал новый проект по организации резервной виртуальной частной сети по технолог
13.09.2012 СУЭК будет внедрять расширенные сетевые лицензии на ПО Autodesk

, проектирования и создания виртуальной реальности, и «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) заключили общекорпоративное соглашение о внедрении расширенных сетевых лицензий (ETR) н
23.11.2011 СУЭК автоматизировала учет имущества в головном офисе

», входящая в ГК «АйТи», внедрила в центральном офисе «Сибирской Угольной Энергетической Компании» (СУЭК) автоматизированную систему оперативного учета имущества «АйТи-АИ» на базе технологии ра
28.09.2011 СУЭК управляет основными фондами с помощью системы «Парус»

«Корпорация Парус» сообщила о том, что в российской топливно-энергетической компании СУЭК создана единая информационная система управления основными фондами на базе ПП «Парус — Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования». Пользователями автоматизированной сис
30.09.2009 Leta IT-company защитила от вирусов СУЭК

анной системы корпоративной антивирусной защиты (АВЗ) в Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Техническую основу этого решения, охватывающего центральный офис и филиалы первого уро
14.07.2009 «Астерос» построил новую СЭД для СУЭК

и и внедрения системы электронного документооборота в «Сибирской Угольной Энергетической Компании» (СУЭК). Новая СЭД рассчитана почти на 1000 пользователей и обеспечивает сквозной документообор
06.04.2009 СУЭК управляет персоналом вместе с SAP ERP HCM

Компания SAP, СУЭК («Сибирская угольная энергетическая компания») и Molga, консалтинговая компания, являюща
31.10.2008 СУЭК создала централизованную систему управления доступом

«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), компания IBS Borlas и представительство Oracle СНГ объявили о завершении проекта по со
30.10.2008 BCC построила инфраструктуру универсального доступа в СУЭК

и». Решение, выполненное на базе Citrix Access Gateway Advanced Edition 4.5, обеспечило сотрудникам СУЭК высокую безопасность доступа к приложениям и данным с применением современных средств ши
21.10.2008 ВСС внедрила «Мобильный офис» в СУЭК

с» и заключила договор на техническую поддержку внедренного решения. Функциональность внедренного в СУЭК решения «Мобильный офис» позволяет организовать онлайн-доступ сотрудников компании к кор
24.09.2008 Процессный подход в ИТ-службе: пример СУЭК

бизнес-пользователями и между ИТ-подразделениями на предприятии не было. Для решения этой задачи в СУЭК были приглашены независимые консультанты компании Global System Vision. СУЭК обес
03.07.2008 СУЭК построила систему управления персоналом на базе решения SAP

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), SAP, российские ИТ-консалтинговые компании GMCS и MOLGA сообщили о первых результатах

28.01.2008 GMCS помогла СУЭК оптимизировать управление персоналом

м капиталом» - SAP НСМ (Human Capital Management) - в «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК), крупнейшем в России объединении по добыче и экспорту угля. Выполненные работы стали пе
07.06.2007 СУЭК автоматизирует управление ТОиР на базе решений «Паруса»

Крупнейшее в России угольное объединение – Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) - завершила первый этап внедрения системы автоматизации «Управление Техническим обслужи

Публикаций - 102, упоминаний - 147

СУЭК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 32
Ростелеком 10948 15
Oracle Corporation 7074 13
МегаФон 10742 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
9594 11
Microsoft Corporation 25775 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
SAP CIS - САП СНГ 868 8
Цифра ГК 162 8
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 7
МТ-Интеграция - GMCS 374 6
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 5
Парус Корпорация 206 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Cisco Systems 5372 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4677 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Информзащита 941 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
АйТи 1519 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
УльтимаТек - Datana - Датана 31 2
МегаФон Ритейл 85 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Газпром нефть 725 12
Газпром ПАО 1493 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 7
Почта России ПАО 2370 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 7
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 7
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Альфа-Банк 1979 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 4
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 4
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 4
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 4
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 7
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 6
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 5
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 110 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 6
Microsoft Office 4170 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 4
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Autodesk AutoCAD 376 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 3
Microsoft Dynamics 1197 3
ЭЛАР Саперион 43 3
ЛАД ГК - Project Lad 18 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
SAP Fiori 45 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
SAP Commodity Management 2 2
Цифра ГК - Вист Групп - Epiroc Pit Viper 2 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Siemens MindSphere 29 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Oracle Management Cloud 17 1
Вексельберг Виктор 155 6
Богачев Игорь 183 4
Растопшин Павел 54 4
Мацук Игорь 5 4
Медведев Алексей 29 4
Катаев Александр 40 3
Шевченко Дмитрий 14 3
Воропаева Екатерина 22 3
Емельченков Сергей 141 3
Мельниченко Андрей 5 3
Пестун Вадим 4 3
Клечиков Александр 9 3
Стафеев Андрей 3 3
Быков Николай 3 3
Stutz Bob - Статс Боб 5 3
Schwarz John - Шварц Джон 8 3
Декевич Александр 3 3
Duartle Jose - Duarte Jose - Дуарте Хосе - Дуарте Жозе 5 3
Путин Владимир 3454 3
Козлов Иван 23 2
Сечкин Алексей 19 2
Владимиров Дмитрий 18 2
Сульгин Сергей 47 2
Кравченко Константин 101 2
Матосов Максим 2 2
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Мальшаков Александр 5 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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