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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СУЭК
Сибирская угольная энергетическая компания
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Публикаций - 67, упоминаний - 123
СУЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пестун Вадим 4 3
|Матосов Максим 2 2
|Путин Владимир 1828 2
|Мальшаков Александр 4 2
|Мацук Игорь 3 2
|Сечкин Алексей 15 2
|Козлов Иван 21 2
|Вексельберг Виктор 97 2
|Мельниченко Андрей 1 1
|Орлов Никита 4 1
|Кондратенко Кирилл 1 1
|Кузин Вадим 34 1
|Барболина Елена 3 1
|Львова Галина 4 1
|Корнеев Алексей 7 1
|Гулевич Руслан 6 1
|Белов Евгений 5 1
|Белоусов Олег 4 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Карбасов Дмитрий 6 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Андреев Сергей 40 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Макаров Станислав 111 1
|Шорников Александр 4 1
|Килин Алексей 1 1
|Рыльников Алексей 1 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Вишнякова Наталья 1 1
|Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
|Кадыков Роман 15 1
|Крысина Ольга 109 1
|Баландюк Сергей 3 1
|Андреенко Константин 2 1
|Горбатенко Андрей 1 1
|Константинов Роман 1 1
|Хлебников Владимир 3 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Gartner 2194 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|Сбербанк Школа 21 6 1
|НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766332, в очереди разбора - 670018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766332, в очереди разбора - 670018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru