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СУЭК
Сибирская угольная энергетическая компания


28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» подала иск на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 1
02.10.2020 «Инфосистемы Джет» разработала систему мониторинга температуры для СГК 1
29.05.2020 Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации 1
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
15.11.2019 Общественные организации призвали активнее использовать опыт ИТ-компаний 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
30.05.2019 «Мегафон» объявил о назначении нового финансового директора 1
18.03.2019 Россияне создают робота для бурения скважин 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 3
28.11.2018 Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
04.10.2018 СУЭК автоматизирует биржевые продажи угля с помощью решений SAP 7
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 2
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 1
18.01.2018 В России завершено уникальное внедрение SAP HANA 6
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково» 1
21.11.2017 Система управления активами СУЭК сертифицирована на соответствие ISO55001:2014 3
13.07.2017 SAP предложила практические сценарии для развития цифровой экономики в России 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
02.11.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи СУЭК в Хакасии 2
01.10.2015 Оцифровка данных: как проститься с бумажными документами 1
27.03.2015 Австрийцы столкнулись с неожиданными проблемами при попытке скупить российские ИТ-компании 1
29.01.2015 Европейский ИТ-провайдер выделил десятки миллионов евро на скупку российских компаний 1
26.11.2014 Заканчивается прием заявок на соискание Четвертой ежегодной премии «Время инноваций — 2014» 1
15.10.2014 Идет прием заявок на соискание премии «Время инноваций – 2014» 1
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 1
17.01.2014 В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
23.08.2013 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть для «СУЭК» 1
10.04.2013 "Саперион": что умеет современная ЕСМ 1
13.02.2013 «Объединенная металлургическая компания» реформировала бухгалтерию с помощью «Элар» 1
12.11.2012 16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1
07.11.2012 Екатерина Воропаева: От отраслевых решений мы идем к решениям для отраслей 1
04.10.2012 Глава «Аэрофлота»: Мы сократили число ИТ-систем со 180 до 3 1
13.09.2012 СУЭК будет внедрять расширенные сетевые лицензии на ПО Autodesk 2
06.06.2012 Accenture планирует поглощения ИТ-компаний в России 1

Публикаций - 67, упоминаний - 123

СУЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 9
Microsoft Corporation 11127 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
IBM 3551 4
Вист Групп - Vist Group 32 4
Цифра ГК 116 4
SAP CIS - САП СНГ 755 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
Oracle Corporation 3356 3
Парус 204 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Вист Групп - Vist Robotics 6 2
АФК Система ПАО 996 2
Инфосистемы Джет 675 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 2
АйТи 752 2
Samsung Electronics 5702 2
Yandex - Яндекс 4101 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Авантаж 48 1
Ростелеком - Бурятский филиал 11 1
Tionix - Тионикс 48 1
Biocad - Биокад 38 1
Verysell - Верисел 91 1
Ngenix 42 1
Сибинтек 24 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
РТ-Информ 112 1
Maykor-GMCS 44 1
Maykor-BTE 16 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Связь инжиниринг 14 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
ДИАТЕХ 5 1
Google LLC 7161 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
ТНК-ВР Холдинг 148 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
Альфа-Банк 1127 4
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
Газпром нефть 382 3
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 3
Норникель - Норильский никель 178 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Транснефть 159 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 2
Ренова актив 2 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
X5 Group 599 2
Северсталь ПАО 204 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 2
Роснефть НК 367 2
JTI - Japan Tobacco International 18 1
КазМунайГаз 7 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 2 1
Aldo Coppola 2 1
Cosapi Mineria 1 1
Фонд Андрея Мельниченко 1 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Новатэк 27 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 15 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Президент Российской Федерации 1441 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 1 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
КРУ - комплектное распределительное устройство 4 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
Kubernetes 307 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Вист Групп Epiroc Pit Viper 2 2
SAP Fiori 40 2
SAP Commodity Management 2 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
БелАЗ-7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Яндекс.Лицей 17 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
VK - Mail.ru Добро 6 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Яндекс.Толока 12 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
IBM Cognos BI 143 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Microsoft Office 1946 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Microsoft Skype 1473 1
SAP SuccessFactors 110 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Oracle Management Cloud 16 1
SAP Ariba 71 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
ABB Ability 15 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Excel 436 1
Пестун Вадим 4 3
Матосов Максим 2 2
Путин Владимир 1828 2
Мальшаков Александр 4 2
Мацук Игорь 3 2
Сечкин Алексей 15 2
Козлов Иван 21 2
Вексельберг Виктор 97 2
Мельниченко Андрей 1 1
Орлов Никита 4 1
Кондратенко Кирилл 1 1
Кузин Вадим 34 1
Барболина Елена 3 1
Львова Галина 4 1
Корнеев Алексей 7 1
Гулевич Руслан 6 1
Белов Евгений 5 1
Белоусов Олег 4 1
Великожон Дмитрий 5 1
Карбасов Дмитрий 6 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Михайлов Евгений 13 1
Андреев Сергей 40 1
Прозоровский Василий 40 1
Макаров Станислав 111 1
Шорников Александр 4 1
Килин Алексей 1 1
Рыльников Алексей 1 1
Мочальников Алексей 10 1
Вишнякова Наталья 1 1
Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
Кадыков Роман 15 1
Крысина Ольга 109 1
Баландюк Сергей 3 1
Андреенко Константин 2 1
Горбатенко Андрей 1 1
Константинов Роман 1 1
Хлебников Владимир 3 1
Соколов Дмитрий 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
Казахстан - Республика 2641 6
Украина 3378 6
Восточная Европа 1682 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Белиз 38 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Республика Бурятия 285 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Республика Хакасия 251 2
Перу - Республика 96 1
Марокко - Королевство 75 1
Россия - Азов 31 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3774 1
Россия - Республика Хакасия - Черногорск 11 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Латинская Америка 725 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Монголия 172 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Сибирь 878 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Африка 1491 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 1
Forbes - Форбс 442 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
Gartner 2194 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Сбербанк Школа 21 6 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Oracle OpenWorld 36 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
SAP Value Award 5 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766332, в очереди разбора - 670018.
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