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СУЭК Сибирская угольная энергетическая компания
СОБЫТИЯ
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|15.05.2023
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В СУЭК на базе платформы Docsvision создают информационную систему для работы юристов
В компании СУЭК идут работы по внедрению современных технологий в работу юридической службы. Одним из важных направлений данной работы являлось создание удобного рабочего инструмента для юристов, защищающ
|16.08.2019
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«Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии
На предприятии «СУЭК-Хакасия» проходят испытания отечественного комплекса роботизированных перевозок угля на
|04.10.2018
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СУЭК автоматизирует биржевые продажи угля с помощью решений SAP
SAP и Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) запускают единую информационную трейдинговую систему (ЕТИС) на базе SAP Commodity Manag
|18.01.2018
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В России завершено уникальное внедрение SAP HANA
звестно CNews, крупнейший производитель угля в России — Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — перевела существовавшую у нее SAP-инфраструктуру в облако SAP HANA Enterprise Cloud.
|21.11.2017
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Система управления активами СУЭК сертифицирована на соответствие ISO55001:2014
«Парус» объявила о том, что система управления активами Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), автоматизированная на базе ПП «Парус – Предприятие 8», сертифицирована на соответствие
|02.11.2015
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ТТК предоставил комплекс услуг связи СУЭК в Хакасии
и крупнейшего производителя угля в Республике Хакасия – Сибирской Угольной Энергетической Компании (СУЭК). В рамках заключенного договора, «ТТК-Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, п
|23.08.2013
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«Ростелеком» создал виртуальную частную сеть для «СУЭК»
«Ростелеком», расширяя сотрудничество с «Сибирской угольной энергетической компанией» («СУЭК»), реализовал новый проект по организации резервной виртуальной частной сети по технолог
|13.09.2012
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СУЭК будет внедрять расширенные сетевые лицензии на ПО Autodesk
, проектирования и создания виртуальной реальности, и «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) заключили общекорпоративное соглашение о внедрении расширенных сетевых лицензий (ETR) н
|23.11.2011
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СУЭК автоматизировала учет имущества в головном офисе
», входящая в ГК «АйТи», внедрила в центральном офисе «Сибирской Угольной Энергетической Компании» (СУЭК) автоматизированную систему оперативного учета имущества «АйТи-АИ» на базе технологии ра
|28.09.2011
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СУЭК управляет основными фондами с помощью системы «Парус»
«Корпорация Парус» сообщила о том, что в российской топливно-энергетической компании СУЭК создана единая информационная система управления основными фондами на базе ПП «Парус — Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования». Пользователями автоматизированной сис
|30.09.2009
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Leta IT-company защитила от вирусов СУЭК
анной системы корпоративной антивирусной защиты (АВЗ) в Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Техническую основу этого решения, охватывающего центральный офис и филиалы первого уро
|14.07.2009
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«Астерос» построил новую СЭД для СУЭК
и и внедрения системы электронного документооборота в «Сибирской Угольной Энергетической Компании» (СУЭК). Новая СЭД рассчитана почти на 1000 пользователей и обеспечивает сквозной документообор
|06.04.2009
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СУЭК управляет персоналом вместе с SAP ERP HCM
Компания SAP, СУЭК («Сибирская угольная энергетическая компания») и Molga, консалтинговая компания, являюща
|31.10.2008
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СУЭК создала централизованную систему управления доступом
«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), компания IBS Borlas и представительство Oracle СНГ объявили о завершении проекта по со
|30.10.2008
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BCC построила инфраструктуру универсального доступа в СУЭК
и». Решение, выполненное на базе Citrix Access Gateway Advanced Edition 4.5, обеспечило сотрудникам СУЭК высокую безопасность доступа к приложениям и данным с применением современных средств ши
|21.10.2008
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ВСС внедрила «Мобильный офис» в СУЭК
с» и заключила договор на техническую поддержку внедренного решения. Функциональность внедренного в СУЭК решения «Мобильный офис» позволяет организовать онлайн-доступ сотрудников компании к кор
|24.09.2008
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Процессный подход в ИТ-службе: пример СУЭК
бизнес-пользователями и между ИТ-подразделениями на предприятии не было. Для решения этой задачи в СУЭК были приглашены независимые консультанты компании Global System Vision. СУЭК обес
|03.07.2008
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СУЭК построила систему управления персоналом на базе решения SAP
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), SAP, российские ИТ-консалтинговые компании GMCS и MOLGA сообщили о первых результатах
|28.01.2008
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GMCS помогла СУЭК оптимизировать управление персоналом
м капиталом» - SAP НСМ (Human Capital Management) - в «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК), крупнейшем в России объединении по добыче и экспорту угля. Выполненные работы стали пе
|07.06.2007
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СУЭК автоматизирует управление ТОиР на базе решений «Паруса»
Крупнейшее в России угольное объединение – Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) - завершила первый этап внедрения системы автоматизации «Управление Техническим обслужи
СУЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Вексельберг Виктор 155 6
|Богачев Игорь 183 4
|Растопшин Павел 54 4
|Мацук Игорь 5 4
|Медведев Алексей 29 4
|Катаев Александр 40 3
|Шевченко Дмитрий 14 3
|Воропаева Екатерина 22 3
|Емельченков Сергей 141 3
|Мельниченко Андрей 5 3
|Пестун Вадим 4 3
|Клечиков Александр 9 3
|Стафеев Андрей 3 3
|Быков Николай 3 3
|Stutz Bob - Статс Боб 5 3
|Schwarz John - Шварц Джон 8 3
|Декевич Александр 3 3
|Duartle Jose - Duarte Jose - Дуарте Хосе - Дуарте Жозе 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Козлов Иван 23 2
|Сечкин Алексей 19 2
|Владимиров Дмитрий 18 2
|Сульгин Сергей 47 2
|Кравченко Константин 101 2
|Матосов Максим 2 2
|Козлов Михаил 182 2
|Мухарьямов Марат 17 2
|Баландюк Сергей 4 2
|Михайлов Евгений 18 2
|Мальшаков Александр 5 2
|Война Андрей 3 2
|Филатов Андрей 117 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Касперский Евгений 337 1
|Летунов Илья 49 1
|Гонтарев Павел 122 1
|Усманов Алишер 311 1
|Сушко Андрей 6 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Дворкович Аркадий 216 1
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