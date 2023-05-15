В СУЭК на базе платформы Docsvision создают информационную систему для работы юристов

В компании СУЭК идут работы по внедрению современных технологий в работу юридической службы. Одним из важных направлений данной работы являлось создание удобного рабочего инструмента для юристов, защищающих интересы компании в судах различных инстанций. Об этом CNews сообщили представители Docsvision.

Проект по созданию такого инструмента стартовал в середине 2022 г., и уже в январе 2023 г. было разработано решение «Претензионно-исковая деятельность» на базе платформы Docsvision. Решение позволило автоматизировать процессы формирования отчетов и выгрузок по судебным делам, а также обеспечило возможность оперативного ведения и контроля судебных дел. Разработкой решения занимались компании РКИТ и «Доксвижн» совместно с внутренней командой СУЭК.

Несколько слов об истории возникновения проекта. Ранее в СУЭК претензионно-исковая деятельность велась с помощью разрозненных систем, как промышленных, так и самописных. Однако требования юридической службы к управлению судебными делами и построению отчетности многократно переросли возможности этих решений. Одновременно с этим имелись сложности со стабильностью работы ПО, из-за чего сотрудникам часто приходилось повторно вводить данные и переделывать отчеты.

При очередном сбое в системе ИТ служба предложила рассмотреть возможность реализации процессов претензионно-исковой работы на платформе Docsvsion, так как решения на данной платформе уже обслуживает около 50 бизнес-процессов в СУЭК (от общего делопроизводства и работы с договорами и доверенностями до согласования проектных документов).

При разработке решения особое внимание уделялось интерфейсу и анализу пользовательского пути. В результате был разработан «персонализированный» интерфейс для юристов, имплементированный в общее рабочее пространство сотрудника. Самостоятельный интерфейс включает как общие дашборды и списки, так и специализированные поиск, отчеты, а также элементы для быстрого создания новых дел.

Одновременно с этим команда проекта не забывала и о функциональных возможностях системы. В частности, была выполнена интеграция с внешними информационными системами, что обеспечило возможность нормализации справочников и мониторинга судебных заседаний. В результате удалось избавиться от дублирования информации по контрагентам, судьям, судам и, как следствие, минимизировать ошибки при вводе данных. По сравнению со старыми системами новое решение для ведения судебных дел позволяет загружать неограниченное число файлов, определять иерархию представления, хранить информацию обо всех изменениях.

У команды получилось создать по-настоящему удобное пространство для работы с судебными делами, упростить хранение всех документов по судебным делам и исполнениям, сделать информацию и работу прозрачной, а также сохранить десятки рабочих часов юристов на формировании отчетности. По клику стали доступны отчеты по делам, включая статистику по взысканиям и фактам оплаты.

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В рамках проекта была выполнена миграция данных из старых систем в новую с помощью утилиты, разработанной компанией РКИТ. Были перенесены дела и файлы из старых систем, а также имеющиеся взаимосвязи. Суммарно было мигрировано порядка 10 тыс. дел.

«Мы планируем развивать функциональные возможности системы в части судебно-претензионной работы. В новом году мы планируем тиражировать решение на другие компании нашей группы и расширить функциональность. В частности, добавить работу с банкротствами и с регуляторами. Платформа Docsvision позволяет нам автоматизировать широкий спектр задач. В рамках автоматизации юридической службы мы также делаем в этом году проект по управлению шаблонами договоров, постоянно работаем над совершенствованием процессов согласования. Платформа постоянно открывает новые возможности для решения самых разнообразных бизнес-требований наших внутренних заказчиков», - сказал Сергей Гортинский, начальник отдела управления информационных систем СУЭК.

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Docsvision – Low-Code платформа для управления процессами и данными крупного бизнеса и госкомпаний. Имеет сертификат ФСТЭК и включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения при Минцифры России. Входит в топ-5 BPM-систем (CNews, ноябрь 2020 г.). Продажи и внедрения платформы Docsvision осуществляются через сеть сертифицированных партнеров во всех регионах России - около 100 компаний.