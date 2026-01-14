Разделы

RKIT Group РКИТ

RKIT Group - РКИТ

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.01.2026 «Контур.Толк» и РКИТ представили интеграцию с платформой Docsvision 2
15.05.2023 В СУЭК на базе платформы Docsvision создают информационную систему для работы юристов 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
28.06.2019 Заказчики RKIT теперь могут управлять бизнес-процессами с Алисой 1
30.05.2019 РКИТ автоматизировала делопроизводство и совещания в «Алансе» 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
17.03.2017 «RKIT: Корпоративное делопроизводство» внесено в рекомендованный список Минкомсвязи 2
18.09.2015 RKIT стала центром отраслевой компетенции Docsvision в нефтегазовой отрасли 2
18.07.2013 RKIT Group оптимизировала базу данных в «Ангарской нефтехимической компании» 2
26.11.2012 «Иркутская нефтяная компания» управляет документами с помощью Docsvision 2
25.07.2012 «Международный Аэропорт Иркутск» переходит на Docsvision: второй этап проекта 2
12.09.2011 В Иркутске откроется первый в России Технологический центр DocsVision для нефтегазовой отрасли 2
25.11.2010 Совместный семинар "RKITGroup" и "ДоксВижн" пройдет 8 декабря в Иркутске 1
22.03.2010 Выбор СКБ ЭП: предприятие определилось с СЭД 3
24.02.2010 История ИТ-лидера: DocsVision 1
25.05.2009 «Аэропорт Иркутск» внедрил DocsVision 2
20.05.2009 «Претензионно-исковая работа»: новое прикладное решение на базе DocsVision 2
21.04.2009 СЭД DocsVision внедрили в «Байкалвесткоме» 2
19.02.2009 СКБ ЭП оптимизирует бизнес-процессы с помощью DocsVision 1

Публикаций - 19, упоминаний - 31

RKIT Group и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1033 17
ЦМД-Софт 43 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 2
АйТи - Аплана Группа компаний 175 2
Naumen - Наумен 689 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 259 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 2
КСК Технологии 46 2
Comindware - Колловэар 181 2
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Программные технологии 86 1
BPMteam 2 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 1
Utilex - Утилекс 47 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Проектная практика 50 1
Первая Форма - 1Форма 57 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 33 1
Unisoft 2 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 1
Baso-IT - Басо 2 1
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 1
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 1
Microsoft Corporation 25285 1
9053 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
OpenText 215 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Syntellect - Синтеллект 97 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Международный аэропорт Иркутск - ИАТА: IKT, ИКАО: UIII 7 2
Роснефть НК - нефтяная компания 531 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 2
Россети Ленэнерго 1699 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
Трансойл 13 1
Аланс 1 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Роснефть - РН-ВЧНГ - РН-Верхнечонскнефтегаз 3 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
Роллтон ТД 11 1
Роснефть - РН-Иркутскнефтепродукт 2 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 14 1
Алмазная осень НПФ 4 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
КОМТЕХ 7 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Кировский завод 37 1
Югория - страховая компания 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 70 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7308 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 496 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 2
СЭД - Учет договоров 105 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 144 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 93 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
Управляемость - Manageability 1956 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 481 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
DocsVision Live 7 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
Docsvision SharePoint Edition 6 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 321 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 852 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Екатеринина Ольга 2 2
Копаев Геннадий 16 2
Лапшин Алексей 24 2
Буняк Анатолий 2 2
Демидов Михаил 133 1
Карпицкий Олег 80 1
Когтев Виталий 3 1
Горюнов Глеб 2 1
Охроменко Юрий 1 1
Данильцев Иван 1 1
Марьясов Денис 2 1
Буйко Константин 1 1
Дмитриченко Алексей 1 1
Кузнецов Станислав 156 1
Андреев Владимир 100 1
Трефилов Алексей 46 1
Кузнецова Анна 16 1
Новиков Сергей 46 1
Могильник Алексей 1 1
Курьянов Сергей 162 1
Гортинский Сергей 2 1
Федоров Андрей 29 1
Потоцкий Игорь 11 1
Анфиногентов Василий 8 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 9
Россия - РФ - Российская федерация 157671 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1255 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 2
Россия - Восточная Сибирь 300 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2924 1
Россия - СФО - Новосибирск 4678 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2974 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 729 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6265 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1884 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 129 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
