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Трансойл

Трансойл

07.03.2025 Благодаря автоматизации «Трансойл» сократил подготовку отчетности с 30 дней до 3 часов 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
28.04.2017 «МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис» 1
27.03.2015 Digital Design займется технической поддержкой корпоративного портала «Трансойл» 1
15.09.2014 Гендиректор Autodesk в России: Мы сожалеем о негативных последствиях санкций 1
15.08.2014 Autodesk запретил своим партнерам работать с российской оборонкой 1
25.07.2014 Как американские ИТ-компании вводят санкции в России. Пример письма 1
23.10.2013 «Трансойл» оснастил локомотивы системами видеонаблюдения IVO Systems с контролем в режиме онлайн 1
31.01.2013 «Трансойл» управляет вагонным парком с помощью SAP Document Access 1
04.09.2012 COMPAREX и «Трансойл» подписали трехлетний контракт Microsoft Enterprise Agreement Subscription 1
24.02.2010 История ИТ-лидера: DocsVision 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Трансойл и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24695 4
Autodesk 612 4
Базальт СПО - BaseALT 665 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 4
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 4
Red Hat 1317 3
SAP SE 5293 2
Softline - Софтлайн 2864 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 2
Amazon Inc - Amazon.com 3018 1
Yandex - Яндекс 7465 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 1
Honeywell 283 1
Adobe Systems 1554 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
АйТи 1375 1
Trellix - FireEye 58 1
Bentley Systems 57 1
Google LLC 11850 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Yahoo! 3698 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
OpenText 209 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1138 1
Docsvision - ДоксВижн 1010 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
SoftwareONE Group 105 1
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
RKIT Group - РКИТ 18 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 48 1
Программные технологии 86 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 1
Авиа Групп 8 6
Зест -лизинговая компания 6 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 6
ИнвестКапиталБанк 26 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 6
Сахатранс 6 6
Аброс ИК 7 6
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 6
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 6
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
СтройГазМонтаж 13 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
Русское время - Часовой дом 6 4
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 3
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 2
Стройгаз 2 2
Volga Group - Volga Resources Group 2 2
Шереметьево Авиа Групп 2 2
Microsoft - LinkedIn 652 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
Локотех - Локомотивные технологии 48 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Кировский завод 35 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 38 1
Локотех Промсервис 3 1
Роллтон ТД 11 1
Bentley Motors 72 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
Югория - страховая компания 42 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 12 1
Алмазная осень НПФ 4 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1534 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 346 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4809 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12636 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25584 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3761 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12059 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13346 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 2
Электронный документ - Electronic document 1462 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11149 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 373 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 536 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1072 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24346 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15864 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5454 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9807 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1804 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9241 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27995 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3358 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2201 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1661 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10338 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11711 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10608 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12845 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7424 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4636 1
Linux OS 10049 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2057 3
Google Chrome - браузер 1571 1
Google YouTube - Видеохостинг 2767 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7115 1
Microsoft Windows 15756 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1799 1
Microsoft Edge - браузер 1997 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 255 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 1
SAP Document Access 4 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1666 1
Microsoft Exchange 1745 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 279 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
DocsVision Live 7 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
Docsvision SharePoint Edition 6 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 991 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 332 1
Янукович Виктор 57 4
Рыжов Алексей 19 3
Тимченко Геннадий 10 3
Морозова Анастасия 35 2
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Goranson Annie - Горансон Энни 4 2
Дыргялло Константин 2 2
Королев Сергей 43 1
Маркин Сергей 2 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Дубовицкий Николай 5 1
Лавочкин Семен 1 1
Новицкий Евгений 32 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Воеводин Александр 4 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Кузнецов Станислав 131 1
Андреев Владимир 98 1
Орехов Вячеслав 48 1
Федоров Андрей 29 1
Когтев Виталий 3 1
Райкова Наталья 5 1
Феоктистова Ирина 1 1
Охроменко Юрий 1 1
Грибанов Владимир 3 1
Король Марина 3 1
Горюнов Глеб 2 1
Марьясов Денис 2 1
Лютов Сергей 1 1
Калмыков Вячеслав 1 1
Буйко Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52286 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 143 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 173 4
Европа 21821 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 3
Украина 7638 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Африка - Африканский регион 3492 2
Ближний Восток 2955 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14234 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17179 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 1
Европа Восточная 3099 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3985 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2767 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 922 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 678 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 6
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5693 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 298 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18761 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6198 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3981 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
Физика - Physics - область естествознания 2658 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11024 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7067 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5450 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 576 1
Энергетика - Energy - Energetically 5140 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2411 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 396 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 364 1
Средства производства 49 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2706 2
Ведомости 1033 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 605 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 100 1
Open University - Открытый университет 45 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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