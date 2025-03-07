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Коршунов Илья
|07.03.2025
|Благодаря автоматизации «Трансойл» сократил подготовку отчетности с 30 дней до 3 часов 1
Коршунов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 822 1
|1С 8339 1
|1С:Бухгалтерия Проф 22 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 949 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
|Microsoft Office 3775 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 582 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1162 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1996 1
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