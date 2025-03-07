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1С:Бухгалтерия Проф


07.03.2025 Благодаря автоматизации «Трансойл» сократил подготовку отчетности с 30 дней до 3 часов 1
01.04.2024 «Первый Бит» помог логистической компании автоматизировать свои бизнес-процессы 1
09.11.2023 Импортозамещение дорожает. Цены на ПО «1C» подскочат на десятки тысяч рублей 1
03.05.2023 ИТ-интегратор «Первый бит» автоматизировал казначейство для российского филиала фармацевтической компании Dr. Theiss 1
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия» 1
14.10.2016 «Восход-К Авто» увеличил число подключаемых к «1С:WMS Логистике» радиотерминалов 1
08.08.2016 «Хомнет консалтинг» осуществил комплексную автоматизацию бухгалтерского и кадрового учёта в «Телеком XXI» 1
28.07.2016 «Хомнет консалтинг» обновил систему бухгалтерского и налогового учёта в «НанОптика» 1
10.06.2016 «1С-Рарус» разработал новое решение для автоматизации учета некредитных финансовых организаций на ЕПС 1
11.05.2016 «Кюне+Нагель» автоматизировала учет документов на базе системы «1С:Документооборот» 1
29.04.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «МГМ-Лифт» 1
28.04.2016 «Восход-К Авто» автоматизировала 600 рабочих мест с помощью «Хомнет консалтинг» 1
22.05.2015 Пользователям «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» стала доступна аппаратная защита 2
01.04.2015 «Приоритет» доверил «Автелком Информ» сопровождение системы автоматизации бухучета 1
17.02.2015 «Первый БИТ» автоматизировал управление финансами и учет договоров в «Основе Телеком» 1
26.12.2014 Следующий этап развития ИТ-сервисов для СМБ – пакетные предложения SaaS 1
17.07.2013 «Т-Книга» расширяет масштабы применения «1С:Бухгалтерии 8 Проф» с помощью «1С:Первого БИТа» 1
15.07.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал «УралПрофСтрой» на базе «1С:Бухгалтерии 8 Проф» 1
15.02.2013 «Дженерал Тракс Груп» автоматизировал финансовый учет на базе «1С:Бухгалтерии 8» 1
28.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет для «Нефтегазового оборудования» 1
28.01.2013 «Сибагроприбор» на 25% увеличил количество новых покупателей с помощью «БИТ:CRM» 1
21.03.2011 БИТ автоматизировал автосервис в Нижнем Новгороде 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

1С:Бухгалтерия Проф и организации, системы, технологии, персоны:

8293 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 817 7
1С-Рарус 888 5
Хомнет Консалтинг 174 5
Восход ФГБУ НИИ 651 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4932 1
Google LLC 11850 1
Yandex - Яндекс 7465 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1079 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 1
Dropbox 498 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Мегаплан 76 1
Основа Телеком 70 1
Информ 303 1
Визард-С - Wizard-C 3 1
Сибагроприбор ВПК 1 1
Автелком - Avtelcom 8 1
Восход-К Авто - Авторусь 4 2
Лента - Сеть розничной торговли 2097 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Dr. Theiss Naturwaren - Др. Тайсс Натурварен Рус 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4809 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11711 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2098 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6872 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2411 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4780 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3584 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12656 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12845 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9464 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2936 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2874 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15864 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24647 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10031 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1084 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10338 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3329 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8132 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3021 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1844 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1920 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1112 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 233 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 411 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 946 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 576 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 2
1С-Рарус Учет ценных бумаг 7 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
Microsoft Office 3761 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Qsoft amoCRM 109 1
Microsoft Exchange 1745 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
1С:Бухгалтерия КОРП 47 1
Microsoft Dynamics 1177 1
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1С-Рарус НФО Техподдержка 1 1
1С:Аналитика 20 1
Полтев Юрий 1 1
Воронков Константин 13 1
Юшина Юлия 1 1
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Бондарь Владимир 1 1
Дрошнев Олег 1 1
Ишмуратов Михаил 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145879 7
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 15
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4925 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7067 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2864 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18761 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5482 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 705 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6200 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5450 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1012 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4990 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4865 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 734 1
ЕПС - Единый план счетов 149 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 945 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 396 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1600 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 109 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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