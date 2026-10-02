Визард-С Wizard-C

Компания "Визард-С" - официальный партнер фирмы "1С" с 2004 года. Является ведущим партнером фирмы "1С" в Тверском регионе. Основным направлением деятельности компании является внедрение и комплексное сопровождение программных продуктов и сервисов "1С". Работа по регулярному сопровождению пользователей выстроена по строгим внутренним регламентам, соответствующим требованиям Стандарта информационно-технологического сопровождения продуктов линейки "1С:Предприятие".

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 5 дел, на cумму 575 901 569 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 4, упоминаний - 5