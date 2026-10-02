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Визард-С Wizard-C

Визард-С - Wizard-C

Компания "Визард-С" - официальный партнер фирмы "" с 2004 года. Является ведущим партнером фирмы "1С" в Тверском регионе. Основным направлением деятельности компании является внедрение и комплексное сопровождение программных продуктов и сервисов "1С". Работа по регулярному сопровождению пользователей выстроена по строгим внутренним регламентам, соответствующим требованиям Стандарта информационно-технологического сопровождения продуктов линейки "1С:Предприятие".

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 575 901 569 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 575 901 569 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 73 150 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.10.2026 Торговая Компания «Альфа» в разы ускорила ключевые процессы 3PL-бизнеса с помощью «1С:ERP» 1
25.05.2021 Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP» 1
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия» 1
01.04.2020 «Крона» внедрила «1С:ERP Управление предприятием» с помощью «Визард-С» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Визард-С и организации, системы, технологии, персоны:

9702 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1960 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 458 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54743 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7872 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1149 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3414 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 602 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1185 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13015 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13596 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13134 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3197 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2775 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2033 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 197 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6130 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2110 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1507 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1554 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2979 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1063 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12444 1
1С:ERP Управление предприятием 866 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1021 1
1С:Бухгалтерия Проф 23 1
Глушков Роман 1 1
Камовская Людмила 1 1
Ворона Татьяна 1 1
Европа 25026 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3238 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Россия - РФ - Российская федерация 168348 1
Германия - Федеративная Республика 13296 1
Африка - Африканский регион 3649 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54070 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6677 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1875 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1354 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 351 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 216 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1527 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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