Получите все материалы CNews по ключевому слову
Визард-С Wizard-C
Компания "Визард-С" - официальный партнер фирмы "1С" с 2004 года. Является ведущим партнером фирмы "1С" в Тверском регионе. Основным направлением деятельности компании является внедрение и комплексное сопровождение программных продуктов и сервисов "1С". Работа по регулярному сопровождению пользователей выстроена по строгим внутренним регламентам, соответствующим требованиям Стандарта информационно-технологического сопровождения продуктов линейки "1С:Предприятие".
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 575 901 569 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Визард-С и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:ERP Управление предприятием 866 2
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1021 1
|1С:Бухгалтерия Проф 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.