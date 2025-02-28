Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169833
ИКТ 13229
Организации 10372
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25172
Персоны 72694
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Бухгалтерия КУДИР Книга учета доходов и расходов организаций



28.02.2025 Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов 1
05.08.2024 «Точка Маркетплейсы» поможет продавцам подобрать популярные ключевые слова для товаров 1
04.06.2024 Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга 1
15.05.2024 Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии 1
21.03.2024 ДОМ.РФ поможет рассчитать доходность инвестиций в жилье 1
01.02.2024 «Точка Маркетплейсы» напишет за продавцов продающий текст для товаров 1
11.12.2023 «Дальпромрыба» автоматизировала бюджетирование на платформе Optimacros 1
16.11.2023 «Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries 1
02.11.2023 Появилась облачная система учета с легким интерфейсом — «Большая птица» 2.0 1
31.10.2023 Продавцы смогут узнать, какую скидку предлагает Wildberries на их товар в разных регионах 1
26.10.2023 «Первый ОФД» трансформируется в мультипродуктовую компанию и выводит на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса 1
24.10.2023 Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна 1
16.10.2023 «МТС-банк» интегрировал сервис «Мое дело» с интернет-банком «МТС-бизнес» 1
27.09.2023 Сервис «Точка маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары «Вконтакте» 1
12.04.2023 Селлеры маркетплейсов могут работать в «Контур.бухгалтерии» 2
06.03.2023 Positive Technologies представила предварительные неаудированные показатели деятельности за 2022 год и новый формат раскрытия результатов 1
06.03.2023 Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности 1
20.12.2022 Банк «Точка» запустил новую бизнес-линию для управления продажами на маркетплейсах 1
07.06.2022 «Траско» развивает бизнес с 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП 1
18.05.2022 В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала 1
12.04.2021 Бывшие топ-менеджеры Модульбанка запустили новый банк для бизнеса 1
21.07.2020 Голосовой ассистент «Тинькофф» поможет клиентам экономить 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
28.10.2019 Банк «Открытие» запустил сервис по управлению финансами для малого и среднего бизнеса 1
30.09.2019 «1С-Рарус» доработала линейку «1С:Управление автотранспортом» 1
06.08.2019 «Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко» 1
22.07.2019 Банк «Точка» обновил мобильный и интернет-банк 1
26.03.2019 Алексей Макаров -

Мы даем малому бизнесу мощные инструменты и помогаем развиваться

 1
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса 1
21.12.2018 Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса 1
21.12.2018 Cбербанк и «1C» запустили совместную акцию для малого бизнеса 1
12.02.2018 Автоматизация фитнеса: когда тренеры станут не нужны 1
21.03.2017 «Банк Казани» подвел итоги развития CPM-системы в 2016 году 1
10.06.2016 «1С-Рарус» разработал новое решение для автоматизации учета некредитных финансовых организаций на ЕПС 1
07.12.2015 Как оценить эффективность предприятия 1
22.10.2015 Виталий Патешман - 2015 год стал поворотным в развитии цифрового банкинга 1
15.10.2015 Сеть «Республика» наладила контроль учета доходов и расходов с помощью «Первого БИТа» 1
05.10.2015 Сервис управления личными финансами от Cashoff запущен еще в двух российских банках 1
28.09.2015 Интернет-банк «Локо Online» дополнен сервисом контроля расходов и доходов «Мои финансы» 1
11.08.2015 «1С-Рарус» и Институт Адизеса создали панель мониторинга Adizes Executive Dashboard 1

Публикаций - 65, упоминаний - 66

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

8280 17
1С-Рарус 888 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 4
Telegram Group 2034 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 2
Эвотор - Evotor 185 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1066 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1214 1
Oracle Corporation 6714 1
Ростелеком 9768 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Yandex - Яндекс 7449 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
InfoWatch - Инфовотч 1023 1
Криста НПО 68 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Seagate Technology 741 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 136 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 117 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
UIPath 102 1
Казахтелеком 337 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Цифра ГК 2442 1
Гэндальф - Gendalf 86 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Amdocs 132 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 675 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1366 3
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 163 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1187 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 1
Альфа-Банк 1778 1
Volvo Cars 253 1
Газпром нефть 623 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 195 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Русский стандарт Банк 445 1
Траско - Trasko 32 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Агроэко ГК 22 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Банк24.ру 60 1
Аэропорт Салехард 1 1
Веста 51 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 4 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 1
General Atlantic - GA 27 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 4
Федеральное казначейство России 1783 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2529 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 209 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 434 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 44 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 248 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 10
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1706 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6859 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5320 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5435 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2527 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2316 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2089 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3198 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1982 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6713 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5106 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3851 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 465 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2407 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9451 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5348 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5096 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1084 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 3
Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 13 7
Microsoft Office 3759 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 5
Apple - App Store 2904 3
Яндекс.Маркет 959 3
Google Android 14083 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 3
1С:ERP Управление предприятием 562 2
Apple iOS 7853 2
Google Play - Google Store - Android Market 3309 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 2
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 2
BSS BS-Client ДБО 125 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
SWIFT GPI - SWIFT Global Payment Innovation - Сервис трекинга валютного перевода 7 1
Первый ОФД - Росритейл 1 1
Oracle Java - язык программирования 3096 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 350 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 486 1
Microsoft Office 365 945 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 643 1
Apache Hadoop 433 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 99 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 253 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Qlik Qlikview 117 1
Microsoft Office Excel 1202 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 1
Канивец Константин 7 6
Макаров Алексей 63 2
Белокопытов Александр 7 2
Горьков Дмитрий 10 2
Орловский Павел 8 1
Есипенко Ирина 7 1
Швецова Мария 5 1
Касперская Наталья 294 1
Аксаков Анатолий 155 1
Касперский Евгений 323 1
Сыкулев Андрей 84 1
Попов Михаил 54 1
Круглов Алексей 29 1
Мельникова Алиса 91 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Новиков Павел 99 1
Патешман Виталий 42 1
Глазачев Иван 27 1
Оголь Елена 24 1
Новикова Елена 88 1
Нинбург Александр 2 1
Моисеев Алексей 33 1
Гвоськов Андрей 8 1
Боровиков Максим 1 1
Рыстенко Михаил 62 1
Козак Николай 163 1
Матросов Олег 1 1
Хромов Сергей 23 1
Новожилов Сергей 2 1
Микитюк Руслан 1 1
Кузнецов Илья 6 1
Кочура Елена 1 1
Калинин Денис 70 1
Измайлов Тимур 1 1
Коробков Станислав 2 1
Каменнова Мария 44 1
Рудычева Наталья 95 1
Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 1
Васильев Алексей 16 1
Прыгунков Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 4
Казахстан - Республика 5572 4
Европа 21812 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 2
Россия - СФО - Новосибирск 4336 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Беларусь - Белоруссия 5725 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 1
Польша - Республика 1964 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2964 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Ближний Восток 2954 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1671 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2763 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1018 1
Китай - Тайвань 4003 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 1
Турция - Турецкая республика 2378 1
Украина 7636 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 1
Узбекистан - Республика 1747 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 874 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 848 1
Россия - СФО - Омская область 679 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 41
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6004 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6186 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6746 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5047 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7542 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2918 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6190 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 4
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 945 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3133 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4694 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4859 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2504 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1338 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1332 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1904 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 733 3
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 112 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3505 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5822 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11264 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 692 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще