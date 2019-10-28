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Банк «Открытие» запустил сервис по управлению финансами для малого и среднего бизнеса

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Банк «Открытие» запустил сервис по управлению финансами для малого и среднего бизнеса. Клиенты банка теперь могут воспользоваться сервисом «Seeneco. Финансы бизнеса» непосредственно на «Бизнес-портале».

Сервис позволяет визуализировать и анализировать доходы и расходы компании в виде графиков и диаграмм, а также отслеживать движение денежных потоков и прогнозировать результаты сделок.

Воспользоваться Seeneco можно в разделе «Партнерские сервисы». При подключении сервиса обмен данными с банком начнется автоматически.

«"Бизнес-портал" — это не только интернет-банк, где можно совершать операции по счету, размещать депозиты, подавать заявки на кредиты и т.д. В "Бизнес-портале" мы собрали сервисы, которые помогают предпринимателям решить конкретные задачи и оптимизировать рутинные операции», — отметил начальник управления развития электронного бизнеса банка «Открытие» Тимур Измайлов.

«Наши клиенты — индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Они ведут управленческий учет самостоятельно. Мы даем им скорость, удобство и наглядность. На небольшую настройку нужно потратить пятнадцать минут, а дальше все работает автоматически. Мы рады, что клиенты "Открытия" получили альтернативу Excel и вместе с нами будут повышать свою бизнес-эффективность», — отметил директор и сооснователь Seeneco Илья Кузнецов.

Все онлайн-сервисы «Бизнес-портала» доступны через единую учетную запись — цифровой профиль пользователя. В экосистему включены образовательная платформа Open Academy, сервисы бухгалтерии, выставления счетов, мониторинга цен конкурентов, управления рекламой в интернете. Клиентам банка доступно более 50 специальных предложений и промо-кодов от партнеров, например, на рекламу в социальных сетях.

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