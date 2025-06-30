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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нинбург Александр


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 В России запущен в серию первый отечественный цифровой сканер для выявления раковых клеток 2
12.02.2021 Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 2
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Нинбург Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 286 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 2
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3512 2
Микроскоп - Microscope 330 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12677 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2393 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1627 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12430 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
Аналоговые технологии 2797 1
Маршрутизация - Routing 524 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5406 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9906 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 110 2
Макаров Алексей 66 1
Артемьева Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
Европа 24422 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Израиль 2761 1
США - Миннесота 194 1
Швеция - Королевство 3648 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1011 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1783 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2219 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1291 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5287 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6582 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5050 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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