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Нинбург Александр
УПОМИНАНИЯ
Нинбург Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Алексей 66 1
|Артемьева Анна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
|Европа 24422 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 1
|Норвегия - Королевство 1817 1
|Израиль 2761 1
|США - Миннесота 194 1
|Швеция - Королевство 3648 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
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