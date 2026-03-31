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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минздрав РФ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр

СОБЫТИЯ


31.03.2026 В России создан первый в мире лазерный микроскоп для ранней диагностики рака 1
30.06.2025 В России запущен в серию первый отечественный цифровой сканер для выявления раковых клеток 1
29.05.2025 Нейросети «Яндекса» помогли врачам ускорить запуск клинических исследований в десятки раз 1
18.02.2025 Российский стартап и медицинский центр онкологии создадут первый ИИ-сервис мониторинга и подбора ухода для онкологических пациентов 4
24.04.2023 Денис Золотов -

Денис Золотов, Infinity: Импортозаместить контакт-центры и АТС зарубежных вендоров сегодня можно без проблем

 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 2
16.12.2021 «ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения 1
24.06.2021 «Техлаб» разработал ПО для поддержки исследования нового препарата для лечения меланомы 1
12.02.2021 Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 2
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 2
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 2
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
21.11.2019 НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова: Мы тестируем искусственный интеллект для поддержки врачебных решений 2
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
29.07.2019 «Техлаб» модернизировал биомедицинскую платформу Galenos 2
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 2
18.07.2018 «Техлаб» создал решение на базе Galenos в помощь врачам НМИЦ им. В. А. Алмазова 1
05.04.2018 Реестр отечественного ПО пополнился системой поддержки принятия врачебных решений 1
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 2
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1

Публикаций - 30, упоминаний - 45

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Synology Inc - SLMP PTE 141 6
ТехЛАБ 26 6
Logitech 437 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 4
Luxms 120 3
9594 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
Beltel - Белтел 147 2
Ланит - diHouse - Дихаус 264 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 2
Системы и Технологии ГК 129 2
Аргус-ЦС 2 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Accenture plc 719 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Vodafone Group 1412 2
Selectel - Селектел 544 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
Код Безопасности 812 2
СП.АРМ 58 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Intact - Интакт 21 1
Nikon 646 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
SofTrust - СофТраст 15 1
ИИ-Технологии 309 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Otrum 6 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 11 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 7 1
TaskData - ТаскДата 9 1
Самсон-Виста 3 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 6
Инвитро - Invitro 84 5
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 4
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 3
Локотех - Локомотивные технологии 70 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 10 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
Фармстандарт АО 48 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Мосэнерго ПАО 132 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЦУМ Воронеж 2 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 21 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Меланома.ПРО - Ассоциация специалистов по проблемам меланомы 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 13
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 10
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Стандартизация - Standardization 2339 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Маршрутизация - Routing 607 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 3
Микроскоп - Microscope 347 3
Оцифровка - Digitization 5185 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Здравоохранение электронное - программа 36 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Haulmont - Тезис СЭД 99 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Linux OS 11533 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Meta - Facebook Aquila 5 1
Телефонные Системы - IP ATC Oktell 36 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Luxms BI 119 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 15 1
FreePik 1841 1
СКБ Контур - Контур.Гособлако 3 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Константа - Plan4food 2 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Beltel Datanomics Demand Forecast - Beltel DDF 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Portable 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Apple macOS 2419 1
Васильев Кирилл 16 13
Фишер Андрей 75 9
Кальмуцкий Олег 8 6
Карелин Павел 22 6
Тыров Илья 29 6
Лебедев Георгий 57 5
Деев Алексей 7 5
Шаповалов Александр 18 4
Федин Владимир 7 4
Образцов Алексей 16 4
Анкудинов Николай 19 3
Печенин Алексей 18 3
Лобовко Дмитрий 6 3
Дорофеев Дмитрий 33 3
Никитенко Дмитрий 3 3
Полторацкий Артем 3 3
Турчановский Дмитрий 13 3
Шестаков Сергей 18 3
Окунь Дмитрий 17 3
Ишмамедов Константин 5 3
Гребенщиков Дмитрий 39 3
Кузнецов Александр 162 2
Родионов Александр 31 2
Чевкота Олег 15 2
Захаров Алексей 47 2
Кузнецов Андрей 115 2
Коростелев Павел 43 2
Воинов Сергей 13 2
Нефедов Владислав 13 2
Нинбург Александр 3 2
Новиков Александр 36 2
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Кондратенко Дмитрий 5 2
Разумовский Дмитрий 125 2
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Арсеньев Сергей 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
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Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Норвегия - Королевство 1858 2
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
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Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 1
США - Миннесота 198 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
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Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Украина 7928 1
Узбекистан - Республика 2005 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 5
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 42 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 5
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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