Индексная книга (каталог) CNews*
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Минздрав РФ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 45
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Кирилл 16 13
|Фишер Андрей 75 9
|Кальмуцкий Олег 8 6
|Карелин Павел 22 6
|Тыров Илья 29 6
|Лебедев Георгий 57 5
|Деев Алексей 7 5
|Шаповалов Александр 18 4
|Федин Владимир 7 4
|Образцов Алексей 16 4
|Анкудинов Николай 19 3
|Печенин Алексей 18 3
|Лобовко Дмитрий 6 3
|Дорофеев Дмитрий 33 3
|Никитенко Дмитрий 3 3
|Полторацкий Артем 3 3
|Турчановский Дмитрий 13 3
|Шестаков Сергей 18 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Ишмамедов Константин 5 3
|Гребенщиков Дмитрий 39 3
|Кузнецов Александр 162 2
|Родионов Александр 31 2
|Чевкота Олег 15 2
|Захаров Алексей 47 2
|Кузнецов Андрей 115 2
|Коростелев Павел 43 2
|Воинов Сергей 13 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Нинбург Александр 3 2
|Новиков Александр 36 2
|Рыжий Алексей 6 2
|Морозов Алексей 62 2
|Константинов Леонид 2 2
|Петухов Максим 14 2
|Наумов Дмитрий 15 2
|Кондратенко Дмитрий 5 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Швырев Сергей 4 2
|Арсеньев Сергей 7 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Ведомости 1466 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.