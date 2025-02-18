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Полторацкий Артем



18.02.2025 Российский стартап и медицинский центр онкологии создадут первый ИИ-сервис мониторинга и подбора ухода для онкологических пациентов 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Полторацкий Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Selectel - Селектел 390 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
СП.АРМ 47 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 32 1
Инвитро - Invitro 70 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1551 1
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Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 167 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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