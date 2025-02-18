Полторацкий Артем
|18.02.2025
|Российский стартап и медицинский центр онкологии создадут первый ИИ-сервис мониторинга и подбора ухода для онкологических пациентов 1
|07.03.2019
|Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
Полторацкий Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
|Selectel - Селектел 390 1
|Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
|СП.АРМ 47 1
|Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
|Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
|Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 32 1
|Инвитро - Invitro 70 1
|Шадеркин Игорь 4 1
|Бухтояров Артем 2 1
|Швырев Сергей 4 1
|Астанин Виктор 1 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Фишер Андрей 74 1
|Жук Вадим 4 1
|Зингерман Борис 38 1
|Анкудинов Николай 18 1
|Родионов Александр 31 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Федин Владимир 7 1
|Нефедов Владислав 13 1
|Константинов Леонид 2 1
|Петухов Максим 12 1
|Натензон Михаил 13 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Ворончихин Дмитрий 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 2
|Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 705 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1508 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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