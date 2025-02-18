Иванов Павел
Иванов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытые системы ИД 174 3
|СК Пресс 17 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
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