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Иванов Павел



18.02.2025 Российский стартап и медицинский центр онкологии создадут первый ИИ-сервис мониторинга и подбора ухода для онкологических пациентов 1
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code 1
28.12.2018 Paylate купил сервис рассрочки AmmoPay 1
11.04.2011 «Ванд Интернэшнл Тур» объединила возможности решений для электронной коммерции Amadeus E-Power и PayOnline 1
13.05.2010 Павел Иванов: Современный логист немыслим без знания ИТ 1
21.01.2010 Абоненты «Костромской городской телефонной сети» под защитой Dr.Web 1
26.10.2007 30 октября откроется конференция «Практика аутсорсинга на рынке ИКТ» 1
10.10.2007 30 октября состоится конференция по аутсорсингу на рынке ИКТ 1
07.12.2004 ИТ-отделы под угрозой 1
19.12.2001 Начал работу новый портал о беспроводных технологиях - Wireless.ru 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Иванов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Корус Консалтинг ГК 1223 1
Manhattan Associates 59 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Костромская ГТС - Костромская городская телефонная сеть 11 1
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 121 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 28 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 2
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 2
ID Finance - IDF Eurasia 10 1
Quiksilver 9 1
Visa International 1950 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 99 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Терволина - Tervolina 7 1
Свеза - Sveza 36 1
Marr Russia - Марр Руссия 1 1
5 Карманов 3 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 636 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5040 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24559 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1053 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5911 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2382 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10158 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 437 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 173 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1083 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5088 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 450 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 740 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 315 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 538 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4743 1
Paylate Доверительная оплата 5 1
ID Finance AmmoPay 6 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
Amadeus E-Power 1 1
ELMA 365 Low-code BPM 111 1
Рассказов Сергей 39 2
Сивидов Алексей 40 2
Гущин Валерий 5 2
Батин Борис 13 1
Миронос Владимир 5 1
Македонский Сергей 47 1
Абасалиев Марат 9 1
Тарнопольская Марина 2 1
Разарёнов Сергей 1 1
Минченко Александр 4 1
Вахмистров Валерий 1 1
Голубков Константин 1 1
Долженкова Наталья 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 3
Россия - ЦФО - Костромская область 407 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 254 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 1
Америка Латинская 1818 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 505 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1890 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5676 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6281 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8655 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 257 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Открытые системы ИД 174 3
СК Пресс 17 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
Gartner IT Services Summit 1 1
ELMA DAY 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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