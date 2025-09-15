Разделы

Librederm встроил на сайт инновационный сервис LUUK AI

Librederm стал первым бьюти-брендом, внедрившим на собственный сайт интеллектуальную систему LUUK AI — интеллектуального ассистента для продаж от компании LUUK.

Эта модель отвечает на вопросы клиентов, помогает с выбором средств и формирует персональные рекомендации, увеличивая эффективность коммуникации и конверсию без участия менеджеров. Об этом CNews сообщили представители LUUK.

LUUK AI создан для того, чтобы пользователи получали не общий совет, а индивидуально выверенный уход. Система анализирует состояние кожи с точностью до 97%: распознает акне, морщины, покраснения и другие параметры, а затем предлагает план ухода, основанный на реальных данных.

Наталия Бакланова, директор по стратегическим коммуникациям Librederm: «Главная задача LUUK AI — помочь каждому пользователю увидеть свою кожу «глазами эксперта» и получить рекомендации, которые учитывают именно его индивидуальные особенности. Алгоритм умеет распознавать акне, морщины, покраснения и другие параметры с точностью до 97%, а значит — мы даем человеку не абстрактный список средств, а персональный план ухода, основанный на реальных данных. Для клиента это экономия времени, уверенность в выборе и ощущение, что о его коже заботится целая команда специалистов. Для бренда — это повышение доверия и лояльности: Librederm выступает не просто как производитель косметики, а как технологический партнер, который помогает формировать осознанную и результативную рутину ухода. Мы всегда говорили, что Librederm — это не только про баночки с кремами, это про науку, технологии и доказательный подход к красоте. Запуск LUUK AI — логичное продолжение нашей стратегии: мы делаем цифровой опыт таким же персонализированным, как дерматологическая консультация. Это показывает, что бренд не боится быть первым, кто объединяет экспертизу врачей, научные разработки и искусственный интеллект в одном продукте. Для нас это инвестиция в будущее индустрии: где каждое средство подбирается точнее, уход становится умнее, а пользователи получают результат быстрее. Librederm таким образом подтверждает свою роль инноватора и драйвера изменений на бьюти-рынке».

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Павел Иванов, CPO LUUK: «Для нас сотрудничество с Librederm — это уникальная возможность показать, как искусственный интеллект способен менять клиентский опыт в бьюти-индустрии. Мы создавали LUUK AI как универсальную систему, которая не только помогает продавать, но и формирует доверие через экспертность и персонализацию.

Важно, что алгоритмы учатся на миллионах сценариев взаимодействия и со временем становятся еще точнее, подстраиваясь под каждого пользователя. Внедрение у такого сильного игрока, как Librederm, демонстрирует, что рынок готов к новым стандартам: когда покупка косметики становится интеллектуальным диалогом, а не просто выбором из каталога».

