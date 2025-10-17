Разделы

LUUK УК Решения


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 100 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 100 000 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 100 000 ₽*
СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.10.2025 НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого и Luuk запускают цифрового ассистента пациента 3
15.09.2025 Librederm встроил на сайт инновационный сервис LUUK AI 3
27.08.2025 Luuk запускает ИИ-экосистему для цифрового и бьюти-бизнеса 5
10.06.2025 LUUK запускает ассистента нового поколения — LUUK AI для онлайн-магазинов 3
13.05.2025 Beauty-GPT от LUUK пополняется новой функцией распознавания косметики по фото: теперь о составе можно узнать за секунды 1
18.02.2025 Российский стартап и медицинский центр онкологии создадут первый ИИ-сервис мониторинга и подбора ухода для онкологических пациентов 1

