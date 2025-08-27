Разделы

Luuk запускает ИИ-экосистему для цифрового и бьюти-бизнеса

Компания Luuk объявляет о запуске собственной ИИ-экосистемы, объединяющей технологии искусственного интеллекта и полный цикл разработки цифровых продуктов. Новый комплекс решений призван не только облегчить работу бизнеса в сфере красоты и e-commerce, но и повысить эффективность продаж, улучшить пользовательский опыт и создать новые возможности для персонализации. Об этом CNews сообщили представители Luuk.

В основу экосистемы вошли пять ключевых компонентов.

– Frata — алгоритм компьютерного зрения, позволяющий персонализировано подбирать косметические средства с точностью более 96%. Использование Frata помогает увеличивать средний чек и конверсии на более чем 40%, превращая простой подбор продукта в точный инструмент продаж.

– Luuk AI — интеллектуальный ассистент, интегрируемый в сайты и маркетплейсы. Luuk AI анализирует поведение пользователей и предлагает персонализированные рекомендации, что позволяет повысить конверсию и средний чек до 44%.

– Luuk App — персональный beauty-ассистент с функцией ИИ-сканирования кожи и встроенным трекером бьюти-рутины. Приложение помогает пользователям следить за состоянием кожи, получать рекомендации и строить индивидуальные программы ухода.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

– Luuk.media — медиа-платформа с экспертным контентом, видеошоу и коллаборациями с лидерами мнений. Luuk.media объединяет информационную и развлекательную ценность, позволяя брендам коммуницировать с аудиторией в формате, который повышает вовлеченность.

– Заказная разработка под ключ — полный цикл создания цифровых решений, от идеи и прототипа до интеграции и выхода на рынок. Особый акцент делается на внедрение ИИ-технологий, что позволяет создавать уникальные продукты для клиентов любого масштаба.

«Запуск ИИ-экосистемы Luuk — это логичный шаг в развитии компании, — сказал Павел Иванов, директор по продукту (CPO) Luuk. — Мы объединили лучшие собственные разработки и экспертизу в интеграции искусственного интеллекта, чтобы предлагать клиентам комплексные решения, которые реально влияют на рост их бизнеса. Наша цель — сделать высокотехнологичные инструменты доступными и максимально полезными для каждого партнера».

