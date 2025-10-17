Разделы

НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого и Luuk запускают цифрового ассистента пациента

ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ» (npcmed.ru) и технологическая компания Luuk объявили о старте сотрудничества в рамках внедрения инновационного продукта — «Цифрового ассистента пациента» на базе платформы Luuk AI.

Цель проекта — повысить качество обслуживания пациентов и увеличить эффективность работы учреждения за счёт улучшения доступности и персональной маршрутизации пациентов на медицинские услуги и снижения нагрузки на административный персонал.

«Цифровой ассистент» будет доступен по следующему сценарию: пациент сможет ввести свой запрос или описать проблему свободным языком, после чего ассистент предложит релевантного врача или направит на страницу соответствующей услуги, где предложит сформировать запись к специалисту.

Алексей Крапивкин, директор ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ», сказал: «Наш центр последовательно внедряет цифровые сервисы, которые делают медицину удобнее и ближе к пациенту. „Цифровой ассистент“ — это шаг к новой модели взаимодействия, где каждый пациент чувствует внимание и поддержку, а учреждение получает современные инструменты для развития».

Павел Иванов, CPO Luuk, отметил: «Мы рады, что именно ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ» стал нашим первым партнёром в запуске „Цифрового ассистента“. Ассистент позволяет не только упростить путь пациента от первого запроса до записи на услугу, но и открывает новые возможности для улучшения качества управления медицинским учреждением. Это пример того, как искусственный интеллект помогает трансформировать здравоохранение уже сегодня».

