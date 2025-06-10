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LUUK запускает ассистента нового поколения — LUUK AI для онлайн-магазинов

Платформа LUUK представляет новую ИИ-функцию — интеллектуального ассистента, способного кардинально упростить путь пользователя к покупке в любом интернет-магазине. Инструмент доступен в виде интегрируемого виджета. Об этом CNews сообщили представители LUUK.

Функция стала логичным развитием сразу двух успешных инициатив LUUK. Во-первых, собственной рекомендательной системы FRATA, которая уже более полугода работает на сайтах партнеров в области бьюти-ритейла. Благодаря FRATA конверсия в заказ увеличилась в среднем в пять раз, а средний чек вырос на 44%. Вторым катализатором стал запуск BeautyGPT — сервиса, появившегося в приложении LUUK в январе. Пользовательский интерес к бьюти-задачам в ИИ-интерфейсе подтвердил гипотезу LUUK: люди готовы делегировать рутину алгоритмам, если получают быстрый, персонализированный результат. LUUK видит потенциал масштабирования подхода за пределы одной категории.

«Мы увидели, как людям важен не просто выбор, а интеллектуальный диалог — когда ты задаешь вопрос и сразу получаешь точный, персонализированный ответ. Именно тогда мы решили: пора выходить за рамки бьюти и делать этот подход доступным для любого бизнеса», — сказал Павел Иванов, CEO LUUK.

Новая функция — LUUK AI — решает главную проблему онлайн-шопинга — сложность выбора. Отныне пользователю не нужно фильтровать, сравнивать, угадывать. Достаточно сформулировать задачу — в том числе в свободной форме — или, например, загрузить фотографию. Система сама выдает результат: точную подборку товаров, полностью соответствующую запросу.

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Цифровизация

Например, пользователь хочет подобрать диван под интерьер уже обставленной комнаты. Вместо просмотра сотен моделей и примерок в голове — он просто загружает фото комнаты, вводит параметры свободной зоны, а система, учитывая дизайн-гайдлайны бренда, предлагает готовое решение.

LUUK AI работает как нативный голос бренда: он понимает ассортимент, ориентируется в стилистике и подстраивается под стратегию общения. Все это — результат глубокой адаптации под задачи и данные конкретной компании.

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