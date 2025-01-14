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Тарнопольская Марина



14.01.2025 49% топ-менеджеров могут сменить работу в 2025 году 1
26.10.2007 30 октября откроется конференция «Практика аутсорсинга на рынке ИКТ» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тарнопольская Марина и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 1
Вестер ГК - торговая сеть 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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