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Кузьмина Полина
УПОМИНАНИЯ
Кузьмина Полина и организации, системы, технологии, персоны:
|Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 42 1
|Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
|Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ 23 1
|ELMA 365 Low-code BPM 134 2
|ELMA BPM 35 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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