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Кузьмина Полина


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 МТС запустила экспресс-доставку SIM-карт для бизнеса с получением в день заказа 1
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code 1
08.08.2024 МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кузьмина Полина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 241 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 344 1
ICL ГК 417 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 32 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 132 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 42 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ 23 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10811 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1369 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7172 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12940 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 914 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 322 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2015 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 605 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5076 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2108 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 86 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7640 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15498 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4696 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6984 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1847 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4197 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3156 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 163 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 553 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 444 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 785 1
ELMA 365 Low-code BPM 134 2
ELMA BPM 35 1
Вахмистров Валерий 1 1
Голубков Константин 1 1
Долженкова Наталья 23 1
Понамарев Виталий 0 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 1
ELMA DAY 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178141.
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