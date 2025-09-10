Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

Сенчушкин Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сенчушкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 41 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 101 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 18 1
Умная Логистика. 16 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 943 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 36 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 36 1
Тануки 24 1
2Б Диалог 4 1
Интериум 5 1
Интеррос - Точка Банк 24 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 55 1
ВТБ - Почта Банк 486 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7896 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 161 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Альфа-Банк 1827 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 353 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1114 1
Федеральное собрание Российской Федерации 307 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 34 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 204 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6072 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3428 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1352 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7344 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3474 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 708 1
Тарасов Владимир 15 1
Чесалов Александр 7 1
Карпович Сергей 4 1
Толмачев Александр 5 1
Сурова Надежда 9 1
Кузьмина Полина 6 1
Волтегирев Кирилл 4 1
Мещеряков Вадим 4 1
Кананыкин Илья 3 1
Кресюн Владимир 4 1
Мезенцев Роман 8 1
Ксензик Николай 4 1
Сиденко Иван 4 1
Анисов Ян 24 1
Граденко Михаил 41 1
Коваль Алексей 3 1
Коптелов Андрей 113 1
Истин Вячеслав 1 1
Червяков Сергей 3 1
Свинцов Андрей 49 1
Титов Алексей 38 1
Сидоренко Валерий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 1
Цифровое право - Цифровые права 127 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6095 1
Экономический эффект 1160 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 333 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25399 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 443 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще