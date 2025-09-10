Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться.
Внедрение искусственного интеллекта — главный технологический тренд последних лет. Его применение должно привести к росту производительности труда, упрощению множества процессов, снижению непроизводительных затрат. Государство выделяет немалые средства на поддержку ИИ-проектов и подготовку специалистов в этой сфере. Однако с точки зрения законодательства применение ИИ пока недостаточно отрегулировано, что приводит к серьезным проблемам доверия к технологии, в особенности с точки зрения ее безопасности. Тем не менее, компании запускают проекты внедрения ИИ и заявляют об ощутимых преимуществах его использования.
В рамках форума пройдет вручение премии CNews AI AWARDS 2025.
С докладами выступят:
Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Антон Анищенко, член Правления, Почта Банк;
Сергей Карпович, Chief Data Scientist, Портал «Рамблер»;
Николай Ксензик, начальник управления, Управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, Группа «ЕвроХим»;
Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа, «Европейская Медиа Группа»;
Илья Кананыкин, директор,« Ассоциация больших данных»;
Владимир Тарасов, вице-президент, «Ренессанс Страхование»;
Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике;
Роман Мезенцев, ИТ-директор, Почта Банк;
Владимир Кресюн, ИТ-директор, «Тануки»;
Карина Садова, руководитель направления ИИ, Х5 Digital;
Сергей Червяков, директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту, «Корпорация Туризм.РФ»;
Сергей Сенчушкин, директор по инновационным проектам, РЖД ЦПР;
Александр Чесалов, эксперт в области ИИ, профессор РАОиФН им. М.В. Ломоносова, член Российской ассоциации искусственного интеллекта, член совета НААП;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям, ГК «Москабельмет»;
Андрей Коптелов, исполнительный директор, Департамент корпоративной архитектуры, Сбербанк;
Вячеслав Истин, директор по ИТ, Кондитерское объединение «Любимый Край»;
Кирилл Волтегирев, руководитель департамента цифровизации производства, «ЕвроХим»;
Артур Ишмаев, руководитель отдела внедрения и развития нейросетей, «ПИК»;
Алексей Коваль, главный редактор, «Телеканал 360»;
Александр Толмачев, директор по машинному обучению и анализу данных, Ozon Банк;
Вадим Мещеряков, ИТ-лидер развития CRM систем, Альфа-Банк;
Валерий Сидоренко, генеральный директор, Интериум. Руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию дипфейков Общественного совета при Минцифры России;
Михаил Божор, директор, руководитель практики цифрового права, «Афонин, Божор и партнеры»;
Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа, ГК ФСК;
Иван Сиденко, управляющий директор, Re:evolution;
Роман Шарай, дизайнер AI-Ассистента, Точка Банк;
Тимур Шарапудинов, CTO, руководитель отдела разработки, сооснователь Tooba;
Борис Богоутдинов, управляющий партнер, «2Б Диалог».
Основные темы к обсуждению:
Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»
- Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?
- Какие сложности возникли в ходе внедрения?
- Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?
- Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?
Пленарное заседание
- Как развивается российский рынок ИИ?
- Как государство поддерживает внедрение ИИ?
- Какие задачи можно доверить ИИ?
- Какие технологии ИИ наиболее востребованы?
- Где взять данные для обучения ИИ?
- Как научиться извлекать прибыль из ИИ?
- Насколько безопасен ИИ?
- Как мотивировать сотрудников использовать ИИ?
- ИИ как инструмент разработчиков.
- Как ИИ помогает обучать персонал?
- Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем?
Секции:
ИИ в финансах и страховании
- Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе.
- ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса.
- Какие рутинные операции можно передать ИИ?
- Можно ли доверить ИИ комплаенс?
- Рекомендательные системы в финансовом секторе.
- ИИ-решения для обработки документов.
- ИИ на службе информационной безопасности.
- Можно ли верить ИИ?
- ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством.
- Как заработать деньги с помощью ИИ?
ИИ в производственных отраслях
- Как ИИ помогает превратить данные в ценность?
- Какие отраслевые решения представлены на рынке?
- ИИ-инструменты мониторинга качества продукции.
- ИИ-контроль производственной безопасности.
- Предиктивная аналитика на базе ИИ.
- Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ.
- Умная логистика и управление поставками.
- Как ИИ помогает работать с клиентами?
- HR-инструменты на базе ИИ.
- Цифровые сотрудники в производственных компаниях.
ИИ в торговле и сервисе
- Как ИИ помогает увеличивать объем продаж?
- Цифровой продавец — реально ли это?
- ИИ как инструмент прогнозирования спроса.
- ИИ-инструменты привлечения и удержания клиентов.
- Как ИИ помогает организовать логистику и доставку?
- Как ИИ меняет подход к продвижению товаров и услуг?
- Обучение линейного персонала с помощью ИИ.
- ИИ в креативной индустрии.
- ИИ и умный магазин.
- Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект.