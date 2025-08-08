Разделы

Ксензик Николай


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
13.09.2024 «К2Тех»: для 33% предприятий нефтегазохимии нехватка кадров — основная проблема в проектах с предиктивной аналитикой 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ксензик Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 15 1
Orion soft - Орион софт - 165 1
К2Тех 188 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 302 1
ГалоПолимер 12 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 154 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1528 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15975 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4941 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3380 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1461 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1110 1
Зельдец Игорь 24 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1148 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2117 1
