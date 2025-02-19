Граденко Михаил
Граденко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
|Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
|Галкин Николай 106 5
|Капустина Алена 4 4
|Щиров Илья 45 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Бугаенко Андрей 13 3
|Дробышевская Алена 9 3
|Лебедев Артемий 99 2
|Савин Олег 3 2
|Ермилов Дмитрий 2 2
|Шихалиев Фрэнк 5 2
|Азбуханов Айрат 2 2
|Лисовец Валерий 2 2
|Симонова Анна 2 2
|Серов Сергей 9 2
|Меркулова Екатерина 3 2
|Иванов Максим 11 2
|Вертоградов Владимир 27 2
|Мартынов Родион 3 2
|Буланцев Дмитрий 7 2
|Саркисов Артём 2 2
|Вишневский Константин 3 2
|Агашин Роман 2 1
|Волков Алексей 50 1
|Ветроградов Владимир 1 1
|Иронов Николай 1 1
|Ермаков Валерий 125 1
|Панченко Иван 141 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Евсеев Артем 14 1
|Глазков Александр 138 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Беляев Владислав 85 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 338 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Козырев Алексей 322 1
|Шарак Андрей 63 1
|Егоров Вадим 14 1
|Кирьянова Александра 137 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 3
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 225 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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