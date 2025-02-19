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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168972
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Граденко Михаил



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 1
09.03.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 2
07.02.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 2
12.01.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Граденко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 2
Сбер - СберБизнес Софт 57 2
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 2
Ланит - Норбит - Norbit 370 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
OpenAI 232 2
Yandex - Яндекс 7415 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 81 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Telegram Group 2020 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
Picvario - Пикварио 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
Ростелеком 9742 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
8263 1
Diasoft - Диасофт 883 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 10 1
Digital Assets 9 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 1
Easy Report 8 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 1
Сбер - СберАналитика 30 1
МСК Групп - Даком М 68 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 1
Hotellab 2 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 266 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 4
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 3
Студия Артемия Лебедева 97 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 2
Unilever - Юнилевер Русь 154 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Газпром нефть 622 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Русагро Группа Компаний 279 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 1
Кофемания 53 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4172 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3184 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 5
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3745 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 3
Метавселенная - Metaverse 105 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1087 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5327 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1971 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 432 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 36 3
OpenAI ChatGPT 357 2
NVision Барьер 658 2
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Python - высокоуровневый язык программирования 948 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 1
МТС ИИ - MTS AI - TenVision 4 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 94 1
МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 13 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии - РН-СИМТЕП 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 705 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
AutoFAQ Xplain 5 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 61 1
1С:MES - Кабельный завод 3 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Галкин Николай 106 5
Капустина Алена 4 4
Щиров Илья 45 4
Алешкин Сергей 65 4
Бугаенко Андрей 13 3
Дробышевская Алена 9 3
Лебедев Артемий 99 2
Савин Олег 3 2
Ермилов Дмитрий 2 2
Шихалиев Фрэнк 5 2
Азбуханов Айрат 2 2
Лисовец Валерий 2 2
Симонова Анна 2 2
Серов Сергей 9 2
Меркулова Екатерина 3 2
Иванов Максим 11 2
Вертоградов Владимир 27 2
Мартынов Родион 3 2
Буланцев Дмитрий 7 2
Саркисов Артём 2 2
Вишневский Константин 3 2
Агашин Роман 2 1
Волков Алексей 50 1
Ветроградов Владимир 1 1
Иронов Николай 1 1
Ермаков Валерий 125 1
Панченко Иван 141 1
Суровец Дмитрий 77 1
Евсеев Артем 14 1
Глазков Александр 138 1
Шадаев Максут 1015 1
Нестеров Алексей 144 1
Беляев Владислав 85 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 338 1
Мельникова Алиса 91 1
Иванов Дмитрий 88 1
Козырев Алексей 322 1
Шарак Андрей 63 1
Егоров Вадим 14 1
Кирьянова Александра 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Америка - Американский регион 2164 1
Франция - Французская Республика 7860 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
Нидерланды 3529 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 635 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 2
Экономический эффект 1072 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3967 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 817 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4975 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 76 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 267 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4680 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5805 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5039 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 725 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 922 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 3
IDC - International Data Corporation 4911 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 225 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews AWARDS - награда 521 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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