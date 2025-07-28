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РКЦ QApp Qtunnel
УПОМИНАНИЯ
РКЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|РКЦ - QApp - КуАпп 20 2
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3268 1
|Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
|РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
|Гугля Антон 12 2
|Кузьмичев Игорь 11 1
|Голдовский Игорь 1 1
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