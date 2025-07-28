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РКЦ QApp Qtunnel


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
10.11.2023 НСПК и QApp реализовали пилот по защите данных на основе постквантовых алгоритмов шифрования 1
10.11.2022 Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» запустила пилотные проекты в области постквантовой криптографии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РКЦ и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - QApp - КуАпп 20 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
НСПК - Национальная система платежных карт 868 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3268 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 35 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12531 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1396 2
Стандартизация - Standardization 2195 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 862 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1187 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12988 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4035 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1542 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11914 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
Гугля Антон 12 2
Кузьмичев Игорь 11 1
Голдовский Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9456 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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