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Трошина Елена
|15.04.2025
|CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
|23.03.2023
|ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна 1
Трошина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 1
|Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 9 1
|ФОРС - Центр разработки 642 1
|VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
|Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 4 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 734 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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