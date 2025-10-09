Разделы

Дом.РФ DOM.IDP сервис автоматизации работы с документами


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 ДОМ.РФ разработал платформу для создания ИИ-агентов 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
18.04.2025 ДОМ.РФ стал победителем премии Data Fusion Awards 2025 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 102 2
Ростелеком 10223 1
МегаФон 9705 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13870 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
IBM - International Business Machines Corp 9533 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 409 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4408 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1064 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 623 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 359 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 104 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 32 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 165 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 38 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Paygine - Пэй Энджин 16 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 44 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 546 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 2
Почта России ПАО 2224 1
ВТБ - Почта Банк 494 1
ГПБ - Газпромбанк 1151 1
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 173 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 290 1
Альфа-Банк 1844 1
Русагро Группа Компаний 332 1
Северсталь ПАО - Severstal 549 1
Лента - Сеть розничной торговли 2234 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1115 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1201 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 533 1
Абсолют Банк 240 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 305 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 167 1
Газпром бурение 47 1
Силовые машины 142 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12648 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3318 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1974 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2673 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 17 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 311 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 127 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5733 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3679 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 575 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9198 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7278 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5157 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5770 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1783 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12040 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5726 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 784 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 322 2
Data Fusion - Слияние данных 78 2
Data monetization - Монетизация данных 1783 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4498 2
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 100 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 82 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 690 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9989 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6722 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12173 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16849 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8823 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2928 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 166 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26810 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1495 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3457 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1056 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6585 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3242 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4409 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1217 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8040 1
Microsoft Office 3904 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2315 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 600 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Google TensorFlow 93 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 243 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 241 1
Python PyTorch 56 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 75 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 66 1
МТС Big Data 304 1
MasterCard SmartData - MasterCard Smart Data 3 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 42 1
Content AI - ContentCapture 37 1
IBM Datacap 10 1
MIT - Haystack 6 1
Геомир - АссистАгро 15 1
Суровец Дмитрий 101 1
Шадаев Максут 1113 1
Лысенко Эдуард 311 1
Серебряникова Анна 77 1
Сергеев Сергей 161 1
Кулик Вадим 190 1
Лигачев Глеб 105 1
Смирнов Евгений 40 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Шпак Василий 254 1
Кирьянова Александра 142 1
Фетисов Алексей 62 1
Райгородский Андрей 43 1
Рыбинцев Андрей 32 1
Воронцов Константин 17 1
Ульянов Николай 155 1
Козак Николай 181 1
Бурнаев Евгений 22 1
Орешкин Сергей 7 1
Безбогов Сергей 60 1
Оселедец Иван 36 1
Павленко Анастасия 10 1
Яковлев Павел 6 1
Тихонова Катерина 6 1
Воеводин Александр 21 1
Шойтов Александр 98 1
Саркисов Тигран 37 1
Голицын Сергей 38 1
Зеленков Юрий 39 1
Ватолин Дмитрий 8 1
Черепанов Валерий 5 1
Халитов Дарий 33 1
Куратов Юрий 5 1
Круглов Виктор 23 1
Епихин Михаил 13 1
Тюрин Александр 3 1
Лукьянов Александр 58 1
Шишмарев Владислав 7 1
Плетнев Владислав 4 1
Граденко Михаил 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3314 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3624 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6141 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5258 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4192 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3728 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 451 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2963 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2876 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1024 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1034 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 16 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 750 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14796 1
Список системообразующих предприятий РФ 307 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7200 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 387 1
Паспорт - Паспортные данные 2697 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3128 1
Химическая промышленность - Chemical industry 286 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2562 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 869 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 464 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1283 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 986 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 621 1
Информатика - computer science - informatique 1128 1
Ботаника - Растения - Plantae 1107 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 589 1
Wikipedia - Википедия 565 1
CNews Инновация года - награда 130 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1614 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1060 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1225 1
РАН - Российская академия наук 1982 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 385 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 143 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 27 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1181 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
День молодёжи - 27 июня 975 1
