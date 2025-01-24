Ватолин Дмитрий
Ватолин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 3932 1
|Ростелеком 9699 1
|Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
|Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
|Голицын Сергей 25 1
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