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Зелинский Никита



22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Зелинский Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9868 1
МегаФон 9165 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 102 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 75 1
АссистАгро 14 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 138 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 8 1
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Data Fusion - Слияние данных 75 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17302 1
Data monetization - Монетизация данных 1685 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 526 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 427 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 237 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4064 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 324 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 81 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 42 1
Google TensorFlow 91 1
Python PyTorch 51 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 53 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 1
МТС Big Data 285 1
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Лысенко Эдуард 310 1
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Шишмарев Владислав 6 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3182 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4013 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3604 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 397 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 932 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 304 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3023 1
Химическая промышленность - Chemical industry 278 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 420 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 940 1
Информатика - computer science - informatique 1084 1
Ботаника - Растения - Plantae 1066 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 974 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1123 1
РАН - Российская академия наук 1918 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 355 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 109 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 49 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 22 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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