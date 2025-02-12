Черепанов Валерий
Черепанов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14041 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Тихонов Илья 2 1
|Крылов Андрей 26 1
|Емельянов Сергей 4 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
|Минуллина Талия 3 1
|НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
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