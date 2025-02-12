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Черепанов Валерий



12.02.2025 ИИ в химии: GPT-ассистенты в «ЕвроХиме» 1
15.04.2024 Валерий Черепанов, «Еврохим» в интервью CNews: Нельзя многомиллиардную компанию ставить в зависимость от производителя АСУТП, у которого нет сопоставимых гарантий 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Черепанов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 389 1
Fortinet 390 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 35 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 1
Moxa - Моха 34 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 13 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Honeywell 282 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 7 1
Gradient Kilby - Градиент Килби 2 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 7 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Иннополис Сити АО 6 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
ФосАгро 126 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Saras S.p.A. 6 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 7 1
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 86 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 2
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2485 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3444 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 303 1
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 755 1
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