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Фатхуллин Марат
УПОМИНАНИЯ
|22.04.2025
|CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 2
Фатхуллин Марат и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
|Google TensorFlow 91 1
|Python PyTorch 52 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 56 1
|Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 1
|МТС Big Data 287 1
|MIT - Haystack 6 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Серебряникова Анна 75 1
|Кулик Вадим 188 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Шпак Василий 237 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Фетисов Алексей 46 1
|Райгородский Андрей 41 1
|Рыбинцев Андрей 29 1
|Воронцов Константин 17 1
|Бурнаев Евгений 21 1
|Безбогов Сергей 52 1
|Оселедец Иван 31 1
|Павленко Анастасия 10 1
|Яковлев Павел 5 1
|Тихонова Катерина 6 1
|Саркисов Тигран 37 1
|Голицын Сергей 33 1
|Зеленков Юрий 39 1
|Ватолин Дмитрий 5 1
|Черепанов Валерий 5 1
|Халитов Дарий 26 1
|Куратов Юрий 4 1
|Тюрин Александр 3 1
|Лукьянов Александр 47 1
|Шишмарев Владислав 7 1
|Воронков Илья 10 1
|Грязнов Григорий 4 1
|Булатов Айдар 2 1
|Конушин Антон 9 1
|Грунин Андрей 3 1
|Зелинский Никита 1 1
|Исаченко Константин 1 1
|Чуракова Ольга 1 1
|Веденская Алина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3193 1
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