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Плуготаренко Сергей


14.09.2021 ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки» 2
05.07.2021 РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан 1
24.05.2021 Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 3
17.02.2021 Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение» 1
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
10.04.2020 «Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
17.03.2020 Стартовал крупнейший в России ИТ-конкурс «Цифровой прорыв-2020» 1
12.12.2019 Исследование: 42% российских ритейлеров используют ИИ 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
21.11.2018 РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России 3
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 7
18.04.2018 Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет «чрезмерно» и «хаотично» 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 3
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 1
06.06.2017 РАЭК запускает информационно- аналитический онлайн-проект «Пульс Рунета» 1
20.04.2017 «Микрон» и РАЭК договорились о сотрудничестве с целью развития RFID-технологий 1
07.02.2017 Microsoft: почти 75% россиян хотя бы однажды сталкивались с интернет-рисками 1
05.10.2016 Paragon Software совместно с РАЭК исследует корпоративный сегмент рынка ПО для резервного копирования 1
13.08.2015 Депутаты против Windows 10. Нарушает ли Microsoft права пользователей? 1
28.04.2015 Николай Никифоров вручил коллективу «Ланит» благодарность президента РФ, а Игорю Дуброво — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1
24.11.2014 ФРИИ и РАЭК основали институт развития интернета 1
03.09.2014 Opera Software вошла в состав РАЭК 1
31.03.2014 Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ 2
25.03.2014 Сформирована программа Пятого российского форума по управлению интернетом 1
21.10.2013 В Москве пройдет Internet Business Conference 1
16.10.2013 Антипиратский закон может спровоцировать «бегство» сайтов из России 1
01.10.2013 В Москве пройдет Internet Business Conference 1
15.03.2013 В Туле пройдет мероприятие из цикла iGovernment & Business 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
08.11.2012 Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде 1
12.10.2012 Оргкомитет RIW-2012 расширил программную сетку мероприятия 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
20.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
15.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
01.07.2011 Конференция «Сайт-2011» соберет в сентябре специалистов рынка веб-разработок 1
01.07.2011 Стартовал конкурс «Книжная премия Рунета 2011» 1
20.04.2011 Объем российского рынка электронных платежей в 2010 г. вырос на 75% 1
20.04.2011 Аудитория Рунета за год выросла на 22% 1

Публикаций - 50, упоминаний - 66

Плуготаренко Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 9
Microsoft Corporation 11143 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Telegram Group 702 2
Google LLC 7168 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Facebook 3767 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
Tencent 93 1
Alibaba Group 298 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Ланит ГК 1160 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Uber Technologies 258 1
Wildberries 128 1
Qiwi 783 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Газпром нефть 382 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Equifax 22 1
Uber 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
МКС - Международная космическая станция 99 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ByteDance TikTok 95 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Rakuten Viber 429 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
WhatsApp Messenger 654 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Baidu 179 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Pinterest 45 1
Казарян Карен 31 3
Волин Алексей 113 3
Воробьев Андрей 125 3
Ишунькина Инесса 3 2
Комиссаров Алексей 17 2
Путин Владимир 1828 2
Гребенников Сергей 28 2
Гореславский Алексей 4 2
Зинина Ульяна 4 1
Жунич Марина 5 1
Инфимовская Светлана 2 1
Петров Сергей 51 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Логунова Ольга 1 1
Губницын Антон 2 1
Дианов Алексей 13 1
Борзов Максим 2 1
Кузьмичев Андрей 5 1
Парабучев Алексей 8 1
Бырдин Алексей 21 1
Андреев Сергей 40 1
Акопов Александр 5 1
Иванюк Александр 2 1
Васильев Евгений 93 1
Дворкович Аркадий 169 1
Волож Аркадий 181 1
Калугин Сергей 162 1
Никифоров Николай 1126 1
Коренков Сергей 10 1
Ганеева Эльза 10 1
Ракова Марина 11 1
Кириенко Владимир 38 1
Ким Борис 65 1
Макаров Валентин 112 1
Королюк Алексей 86 1
Левин Леонид 83 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Япония 2808 1
Индия - Республика 2181 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Томская область 422 1
Южная Африка 159 1
Европа 3781 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
РАЭК Экономика Рунета 8 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
CNews Analytics 1991 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ТИАР-Центр 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Сбербанк Школа 21 6 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 2
РИФ - Российский Интернет Форум 18 2
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
MeYou 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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