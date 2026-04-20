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Плуготаренко Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 89, упоминаний - 94
Плуготаренко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 199 12
|Шадаев Максут 1210 10
|Твердынин Марк 19 9
|Путин Владимир 3454 9
|Макаров Валентин 251 6
|Гребенников Сергей 35 6
|Мишустин Михаил 787 5
|Казарян Карен 84 5
|Рыжиков Сергей 112 4
|Комлев Николай 113 4
|Григоренко Дмитрий 249 4
|Волин Алексей 122 4
|Кулик Вадим 206 4
|Фролов Павел 86 4
|Якушев Михаил 50 3
|Безбогов Сергей 69 3
|Зинина Ульяна 4 3
|Гореславский Алексей 13 3
|Ярных Андрей 16 3
|Лесников Алексей 25 3
|Касперская Наталья 319 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Кичко Дмитрий 69 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Панков Александр 82 3
|Паршин Максим 323 3
|Серебряникова Анна 77 3
|Сачков Илья 126 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Массух Илья 239 3
|Петров Сергей 61 2
|Клименко Герман 51 2
|Россинский Евгений 9 2
|Соколова Екатерина 15 2
|Жуков Александр 42 2
|Крайнов Александр 20 2
|Комиссаров Алексей 26 2
|Райгородский Андрей 51 2
|Буянов Максим 5 2
|Костров Дмитрий 39 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.