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Индексная книга (каталог) CNews*
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Плуготаренко Сергей

СОБЫТИЯ


20.04.2026 Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики» 1
14.10.2025 Цифровой скачок: какие регионы России лидируют по росту установок госприложений 2
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
21.07.2025 CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн 1
11.07.2025 Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену 2
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
01.04.2025 Дмитрий Григоренко провел заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» 1
31.03.2025 VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников 1
03.03.2025 Два миллиона школьников познакомились с операционными системами на «Уроке цифры» от «Группы Астра» 1
17.02.2025 Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2025 1
31.01.2025 Известный деятель Рунета арестован по делу о сбыте запрещенных веществ 2
09.12.2024 Дмитрий Григоренко провел заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» 1
07.10.2024 Облачные сервисы становятся ключевым элементом безопасности корпоративной инфраструктуры 1
07.06.2024 В России появится практическая вузовская программа «Индустриальные квантовые технологии» 1
29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 1
24.05.2024 ПСБ обсудил с экспертами финансовые механизмы поддержки ИТ-отрасли 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
27.03.2024 VK расскажет школьникам о технологиях безопасного входа в цифровые сервисы 1
19.02.2024 Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024 1
12.12.2023 Более 3 млн школьников познакомились с облачными технологиями и нейросетями на «Уроке цифры» от «Яндекса» 1
20.09.2023 Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
21.04.2023 Отечественные мобильные технологии в онлайн госпитальной педагогике для детских больниц 1
22.03.2023 Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80% 1
16.01.2023 Вице-премьер Чернышенко: «Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности» 1
10.10.2022 Более миллиона школьников прошли «Урок цифры» по применению искусственного интеллекта для создания стартапа 1
06.09.2022 Россия против хакеров: В стране не хватает 100 тысяч «безопасников» 1
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
25.07.2022 Российские экспортеры ПО готовятся к падению выручки на 15%. Утечка ИТ-шников из России будет в 10 раз меньше, чем ожидалось 1
04.05.2022 В России началась выдача ИТ-шникам льготной ипотеки под 5% 1
26.04.2022 Власти заманивают заграничных ИТ-шников в Россию упрощенной процедурой получения вида на жительство 1
14.04.2022 Власти выпустили инструкцию для ИТ-шников, как не ходить в армию 1
04.04.2022 Власти выделили российским ИТ-шникам 21,5 миллиарда из Резервного фонда 1
22.03.2022 ИТ-специалисты десятками тысяч уезжают из России 1
27.10.2021 Минцифры просит для ИТ-шников разрешения работать из офисов в дни локдауна 1
14.09.2021 ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки» 1
05.07.2021 РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан 1
24.05.2021 Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 1
17.02.2021 Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение» 1
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1

Публикаций - 89, упоминаний - 94

Плуготаренко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 8
Microsoft Corporation 25775 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Google LLC 12690 5
9594 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 3
Тырнет 10 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Telegram Group 2940 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
TRINET - Тринет 13 2
МегаФон 10742 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 2
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
NetCAT - НетКэт 42 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Ланит - Artezio - Артезио 97 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 1
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 4
Газпром нефть 725 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Альфа-Банк 1979 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 13 1
Солидарность 0 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 18 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 9
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Россия-страна возможностей АНО 24 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
Правительство Челябинской области 78 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 56
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 25
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Дружественный Рунет 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Data monetization - Монетизация данных 1965 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Data Fusion - Слияние данных 100 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Цифровая экономика АНО - Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене - Цифровой ликбез 12 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Много приложений - RuStore - Рустор 628 2
Linux OS 11533 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Apple iPhone 6 4861 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Google YouTube Content ID 7 1
МТС Big Data 324 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Pinterest 84 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Pixabay 257 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
VK Клипы 70 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 15 1
ПравоТех АО - Casebook API 6 1
FreePik 1841 1
Элемент ГК - Микрон RFID 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 40 1
Воробьев Андрей 199 12
Шадаев Максут 1210 10
Твердынин Марк 19 9
Путин Владимир 3454 9
Макаров Валентин 251 6
Гребенников Сергей 35 6
Мишустин Михаил 787 5
Казарян Карен 84 5
Рыжиков Сергей 112 4
Комлев Николай 113 4
Григоренко Дмитрий 249 4
Волин Алексей 122 4
Кулик Вадим 206 4
Фролов Павел 86 4
Якушев Михаил 50 3
Безбогов Сергей 69 3
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