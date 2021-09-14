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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Плуготаренко Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 66
Плуготаренко Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казарян Карен 31 3
|Волин Алексей 113 3
|Воробьев Андрей 125 3
|Ишунькина Инесса 3 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Путин Владимир 1828 2
|Гребенников Сергей 28 2
|Гореславский Алексей 4 2
|Зинина Ульяна 4 1
|Жунич Марина 5 1
|Инфимовская Светлана 2 1
|Петров Сергей 51 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Логунова Ольга 1 1
|Губницын Антон 2 1
|Дианов Алексей 13 1
|Борзов Максим 2 1
|Кузьмичев Андрей 5 1
|Парабучев Алексей 8 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Андреев Сергей 40 1
|Акопов Александр 5 1
|Иванюк Александр 2 1
|Васильев Евгений 93 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Волож Аркадий 181 1
|Калугин Сергей 162 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Коренков Сергей 10 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Ракова Марина 11 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Ким Борис 65 1
|Макаров Валентин 112 1
|Королюк Алексей 86 1
|Левин Леонид 83 1
|Касперская Наталья 197 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|Сбербанк Школа 21 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru