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РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан

Жители Москвы уже хорошо владеют базовыми цифровыми навыками: 47% москвичей, работающим удаленно, не потребовалось ничего специально делать для организации работы из дома, 27% – понадобилось адаптировать домашнее пространство. При этом большинству компаний потребовалось расширить технологическую инфраструктуру. Такие выводы содержатся в совместном исследовании Департамента информационных технологий города Москвы и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Исследование показало, что пандемия коронавируса существенно повлияла на использование цифровых решений в повседневной жизни горожан. Наиболее ярко это проявилось в развитии доставки продуктов питания на дом (на 17% больше жителей стали пользоваться сервисами доставки после начала пандемии), получении цифровыx государственныx услуг, потреблении сервисов электронной коммерции. Кроме того, 43% москвичей признались, что стали больше времени проводить дома, а 25% отметили, что чаще используют интернет.

Москвичи хорошо владеют базовыми цифровыми навыками, такими как общение в мессенджерах, сохранение, копирование и архивирование файлов, работа в интернете. Период пандемии стимулировал использование приложений для видеоконференций – количество пользователей выросло на 11% за период пандемии, до начала пандемии такими приложениями уже пользовались 65% жителей. Почти половина тех, кто перешел на удаленный формат работы, была полностью готова работать из дома. Основные изменения были связаны с организацией быта и техническим оснащением дома.

«За последние годы в городе существенно вырос уровень потребления мобильного интернета и цифровых сервисов, жители стали требовательнее к цифровым услугам, которые предоставляют не только частные компании, но и государство. Город развивает цифровые экосистемы, увеличивает количество и качество цифровых сервисов. Благодаря цифровым технологиям мы вместе создаем «умный город», где совершается настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, социальной сфере, и происходят позитивные изменения в жизни каждого человека – растет удобство, комфорт и безопасность жителей, каждый человек может реализовать свой потенциал и удовлетворить свои потребности», – отметил в своем выступлении Дмитрий Онтоев, начальник Аналитического управления Департамента информационных технологий города Москвы.

В отличие от жителей, компании были менее готовы к переходу на удаленный формат работы. Для адаптации к новым условиям примерно двум из треx компаний потребовалось расширить теxнологическую инфраструктуру. Прежде всего развитие было направлено на организацию новыx каналов коммуникации (34% компаний) и закупку дополнительного оборудования (19%). Значительно трансформировались и бизнес-процессы, главные изменения здесь связаны с организацией работы, форматом проведения встреч и совещаний, взаимодействием с клиентами.

Изменения, спровоцированные пандемией, мотивировали бизнес перестроиться и наладить онлайн взаимодействие с пользователями. Компании адаптировали не только внутренние бизнес-процессы, но и перевели взаимоотношения с клиентами в цифровой вид. Согласно опросу, проведенному среди предпринимательского сообщества, в наибольшей степени трансформация затронула такие сферы как информационные технологии, промышленность и производство, транспорт, право и консалтинг, а доля компаний, осуществляющих цифровизацию своих процессов, составляет сегодня 82%.

Представители власти и бизнес-сообщества обсудили, какие требования предъявляют жители и бизнес к цифровой трансформации, насколько изменилось их онлайн взаимодействие с государственными органами власти города Москвы с точки зрения удобства, скорости ответа, качества предоставления услуг и сервисов, прозрачности регулирования и открытости информации.

«Изменения, которые мы видим в экономике города, становятся драйвером экономического и технологического роста. Поэтому важно объединить усилия государства и бизнеса для создания полноценной экосистемы городских услуг и сервисов, развивать наиболее востребованные жителям сервисы в сферах образования и здравоохранения, формировать персонализированные каналы взаимодействия с клиентами», – сказал Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Также Плуготаренко отметил, что наибольший интерес среди перспективных цифровых инноваций у москвичей представляет беспилотный транспорт – его назвали 47% респондентов, которых РАЭК опросил в июне 2021 года.

Москва непрерывно развивает технологии, ориентированные в первую очередь на потребности и желания жителей. В ближайшие годы все больше социально-значимых услуг будут переведены в электронный вид, планируется проактивное оказание госуслуг без лишних заявлений и напоминаний.

Сегодня получить необходимые услуги можно онлайн на столичном портале mos.ru, который является ключевым звеном московской цифровой экосистемы. Всего на портале доступно более 380 электронных услуг и сервисов. В 2020 году ими воспользовались свыше 340 миллионов раз, а всего с момента запуска электронных услуг в столице в 2011 году — более 2 миллиардов раз. Здесь москвичи могут оплачивать счета за квартиру, записываться к врачу и получать результаты анализов, оформлять документы, получать услуги для бизнеса и многое другое.

Владимир Бахур

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