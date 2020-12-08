Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО

Минцифры России завершило обработку заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предварительной установке на электронные устройства.

Согласно механизму, утвержденному Постановлением Правительства от 18 ноября 2020 года № 1867, министерство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Дополнительно для оценки заявок при Минцифры России была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций: РАТЭК, РУССОФТ, «Отечественный софт», АПКИТ, «Ассоциации компаний интернет-торговли» и других.

«Данная предустановка ПО – интересная «проба пера». В результате российские пользователи получат отечественные программные решения на своих устройствах. Это действие полностью укладывается в парадигму программы по импортозамещению. Что касается конкретных производителей, то мне представляется, что предустановка – это не разовое действие, а процесс, поэтому список предустановленных программных продуктов будет постепенно расширяться, а критерии их отбора – совершенствоваться», – сказала председатель правления АРПП «Отечественный софт» и глава ГК InfoWatch Наталья Касперская.

«Министерство пошло на эксперимент, собрав в экспертную комиссию руководителей отраслевых ассоциаций, представляющих самые разные сегменты ИТ-индустрии, затронутые тематикой предустановки ПО. Надеюсь, что на этом работа комиссии не закончится, и мы сможем договориться и по изменениям, которые нужно внести в Постановление Правительства № 1867, чтобы оно более гармонично отвечало интересам всех участников», – отметил глава РУССОФТ Валентин Макаров.

«Для меня было важно, что методика отбора и экспертизы заявок была прозрачной, а сам отбор осуществлялся на основании максимально объективной метрики: числа уникальных пользователей программ. Эта метрика позволяет исключить лоббирование каких-то сервисов и даёт реальный срез предпочтений россиян. Считаю правильным, что Минцифры привлекает к данной работе профильные ассоциации, обладающие соответствующей экспертизой. Этот шаг также позволяет минимизировать риски необъективности при оценке заявок», – отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты Яндекс, в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» – Mail.ru, среди антивирусных систем – Kaspersky, офисного ПО – «Мой офис». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуги и платежная система «Мир».

Предполагается, что после утверждения Правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.