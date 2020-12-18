Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера»

«Сбер» в качестве официального партнера конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» — представил кейс для участников финального хакатона в Москве. В рамках задания участники должны были разработать программное решение для анализа и обработки почтовых сообщений управленческого персонала «Сбера». Лучшее решение кейса предложила команда Project pack. В составе команды была выпускница образовательной инициативы «Сбера» — инновационной школы программирования «Школа 21» Анна Шишкина.

Команды из Томской области, Москвы, Московской области и других регионов России предложили 11 решений кейса «Сбера» по направлениям электронная почта, цифровые ассистенты, анализ данных. Официальное название кейса — «Разработка программного решения анализа и обработки почтовых сообщений управленческого персонала Сбера». За 48 часов участники финального хакатона создали системы, которые формируют и автоматизируют почтовые процессы, а также ускоряют коммуникацию.

Первое место в решении кейса «Сбера» на финальном хакатоне «Цифрового прорыва» заняла команда Project pack. Команда предложила умный цифровой почтовый ассистент, который в удобном формате сортирует по приоритетам письма и после предлагает их пользователям. Программа позволяет отслеживать статус письма, выбирать значимые теги, использовать функцию «быстрые ответы» и умного голосового помощника, благодаря чему сокращается время на рутинную работу с почтой. Внешняя аналитика рассчитывает кто, сколько и на какую тематику обменивается письмами. Всего от «Школы 21» в хакатоне участвовало 10 человек, шесть из которых, помимо Анны, вышли в финал.

Второе место получила команда «А-2». Почтовый клиент «Ассистент» позволяет ускорить обработку почты и автоматически расставить приоритеты входящих сообщений. В программе используются модули на основе машинного обучения: резюме писем, автоответы, автоделегирование, ранжирование по приоритетам и другие модули. Разработчики отмечают в качестве уникального отличия своего почтового клиента легкую масштабируемость и интеграцию модулей с имеющимися решениями.

Третье место заняла команда KeyIdea, которая реализовала одноименный цифровой помощник руководителя для работы с электронной почтой. Решение группирует входящие сообщения e-mail, анализирует тексты и предлагает голосовой помощник. Уникальность решения заключается в особой среде быстрого потребления контента, которую разработчиками сравнивают с Tiktok для электронной почты.

«Финальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» стал площадкой для реализации самых смелых технологических идей. Участники конкурса применили свои компетенции для решения реальных задач бизнеса — кейс «Сбера» собрал действительно качественные и проработанные предложения от команд. Для нас большим достижением является готовность компаний внедрять предложенные участниками решения. Также благодаря широкому выбору кейсов участники могут реализовать свои навыки и показать свои компетенции в различных отраслях — это уникальная возможность сегодня», — сказал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

«Кейсы компаний реального сектора экономики позволили участникам конкурса «Цифровой прорыв» познакомиться с задачами, стоящими перед бизнесом. Благодаря командному формату конкурса участники смогли показать высокие профессиональные компетенции и навыки XXI века: умение совместно работать над сложными проектами, понимать друг друга, творчески и критически мыслить, быть лидерами. Мы отметили большой интерес к нашим кейсам. Уверены, конкурс является для участников важным этапом в профессиональном развитии и открывает новые карьерные возможности, в том числе в компаниях экосистемы «Сбера», — сказала Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка:

«Один из важных форматов работы в «Школе 21» — командные проекты. Мы отмечаем победу нашей участницы на таком крупном хакатоне, как «Цифровой прорыв». Анна показала отличные софт- и хард-скилы, которые она получила в «Школе 21», особенно если учесть, что участие в таком мероприятии для нее было впервые. Отмечу, что проект «Сбера», который реализовала команда Анны, — реальный, и, как следствие, она получила предложение от «Сбера» работать над ним дальше», — сказала Светлана Инфимовская, директор «Школы 21»:

Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» завершился 29 ноября. Из 304 команд было отобрано 45 команд-победителей. В ходе финального хакатона команды решали 15 кейсовых заданий, направленных на цифровизацию здравоохранения, социальной сферы, промышленности, госуправления и бизнеса. Всего было разработано 275 решений, а авторы лучших проектов разделили порядка 22,5 млн руб. призового фонда.