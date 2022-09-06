Россия против хакеров: В стране не хватает 100 тысяч «безопасников»

Для успешного противостояния массированным хакерским атакам России не хватает около 100 тыс. специалистов по информационной безопасности, подсчитал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. При этом в декабре 2021 г. дефицит был на уровне 20 тыс. человек. Также страна остро нуждается центрах кибербезопасности.

Нужна помощь государства

Россия столкнулась с острым дефицитом специалистов в области информационной безопасности, сообщили CNews представители Сбербанка. Стране не хватает нескольких десятков тысяч «безопасников».

По подсчетам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, в настоящее время по всей России работает в пределах 5000 ИБ-специалистов. При этом, утверждает он, стране нужно в десятки раз больше. Об этом он сообщил в рамках сессии Восточного экономического форума «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта».

По словам Кузнецова, сейчас нехватка кадров в сфере кибербезопасности 20-кратная. Иначе говоря, дефицит составляет в пределах 100 тыс. человек.

«Наша оценка достаточно грустная: около 5 тыс. специалистов работают в области кибербезопасности в стране. Потребность на сегодняшний день 20-кратная», – сказал Станислав Кузнецов.

Бороться с киберпреступниками в России почти некому

Зампред правления Сбербанка отметил, что существует метод, который способен улучшить ситуацию с нехваткой «безопасников» в России. По его мнению, помощь в решении проблемы должно оказать государство, «поскольку именно в государстве формируется заказ на кадры».

Современные тенденции

Станислав Кузнецов подчеркнул, что в настоящее время Россия находится не только под рекордным количеством санкций, но и в состоянии «организованной кибервойны». В этой ситуации нехватка специалистов по информационной безопасности становится еще более насущной проблемой.

В качестве примера Кузнецов привел Сбербанк. В течение II квартала 2022 г. он смог отразить в пределах 450 DDoS-атак, и еще с 350 смогли справиться его дочерние структуры.

Но стране остро нужны не только сами «безопасники», но и центры киберзащиты, в которых они могли бы работать сообща. «В основе противостояния киберпреступникам находятся центры киберзащиты», – сказал Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия располагает крайне малым количеством таких центров – аналитикам Сбербанка хватило пальцев одной руки, чтобы пересчитать их все. «Хотелось бы, чтобы их было значительно больше», – добавил Станислав Кузнецов.

Ситуация стремительно ухудшается

Зампред правления Сбербанка не в первый раз дает оценку кадровой проблемы в российской сфере киберзащиты. В предыдущий раз он озвучивал ее в начале декабря 2021 г.

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Как сообщал CNews, Станислав Кузнецов подсчитал тогда, что России не хватает, по меньшей мере, 20 тыс. «безопасников». Таким образом, их дефицит менее чем за год показал, по меньшей мере, пятикратный рост.

Кузнецов не уточняет, что именно послужило тому причиной. Не исключено, что на это мог косвенно повлиять массовый отток российских ИТ-специалистов за рубеж, зафиксированный в первой половине весны 2022 г.

В декабре 2021 г. Кузнецов, напротив, указывал конкретный источник проблемы. Он видео его в российской системе образования, в частности, в нехватке квалифицированных преподавателей в вузах, способных обучать будущих ИБ-специалистов.

Отрасль бьет тревогу, но власти не согласны

Многократно возросшая нехватка кадров в сегменте кибербезопасности действительно может быть связана с отъездом айтишников за границу. Как пишет РБК, после начала спецоперации на Украине их дефицит усилился.

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Это подтверждает и глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. По информации издания, в конце марта 2022 г. он заявлял, что из России уехали около 50 тыс. ИТ-специалистов, и что в будущем их примеру могут последовать еще 100 тыс. их коллег.

Российские власти опровергают подобную информацию. Так, в конце мая 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 85% спешно отбывших из России айтишников вернулись в страну.

В начале сентября 2022 г. на сессии Восточного экономического форума «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта» схожие заявления сделал и замглавы Минцифры Максим Паршин. Как пишет РБК, он подчеркнул, что тема отъезда айтишников из России «многократно преувеличена». Паршин добавил, что на «этой теме много хайпа».