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VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

В рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» VK расскажет учащимся 1—11 классов о том, какие технологии обеспечивают информационную безопасность в сервисах компании и как защитить себя и близких от интернет-мошенников.

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» — всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Проект в интерактивном формате рассказывает школьникам об основных правилах безопасного поведения в сети. Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2025 г. VK познакомит школьников с технологиями информационной безопасности, а также поделится советами, как уберечь представителей старшего поколения от мошенников в интернете. В новых видеороликах блогер Антон Корюшкин из подводного города Нижнефорельска расскажет ребятам, как устроены алгоритмы, которые обеспечивают информационную безопасность социальных сетей, какими способами можно усилить защиту личных аккаунтов и по каким признакам можно понять, что в сети с тобой взаимодействует кибермошенник.

Ведущие эксперты VK по информационной безопасности разработали методические материалы, а также подготовили обучающие ролики для проведения уроков в школах по всей стране. Материалы адаптированы для учеников разного возраста: для 1—4 классов, для 5—8 классов и для 9—11 классов.

Также в рамках проекта VK запустит для всех желающих специальный игровой режим в онлайн-игре Fortnite. Пользователи смогут больше узнать про информационную безопасность и технологии, которые ее обеспечивают.

«VK уделяет большое внимание информационной безопасности и постоянно совершенствует технологии защиты пользователей наших сервисов. Мы постоянно работаем над просветительскими инициативами в сфере информационной безопасности. Например, недавно мы запустили “Центр безопасности VK”, где пользователи могут узнать, как обезопасить свои аккаунты и посмотреть лекции по основам киберграмотности. Также мы уже третий год подряд принимаем участие в проекте “Цифровой ликбез” — мы убеждены, что знакомиться с основами информационной безопасности стоит начинать с детского возраста и хотим, чтобы у как можно большего количества подростков была такая возможность», — сказал Рустэм Газизов, директор по информационной безопасности, компания VK.

«Новые видеоролики «Цифрового ликбеза», подготовленные при участии экспертов VK — одной из ведущих отечественных ИТ-компаний, затрагивают важную и актуальную тему кибербезопасности. В сегодняшнем мире очень важно уже со школьной скамьи обучать детей основам безопасного поведения в сети. В игровой форме, на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в соцсетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности: защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов — наша общая задача», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В 2024 г. в рамках проекта «Цифровой ликбез» уроки от VK посмотрели больше 500 тыс. школьников со всей страны. Проект «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

VK также развивает Центр безопасности VK. В нем можно узнать о решениях для защиты аккаунта VK ID, технологии беспарольного входа, стратегиях мошенников и мерах VK для борьбы с ними. В разделе доступны лекции от экспертов по безопасности для аудиторий разного возраста, квиз для оценки уровня знаний по основам киберграмотности. Центр дополняется актуальными материалами и рекомендациями.

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